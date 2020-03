von Doris Dehmel

Bei der Albbrucker Dorfputzede, die auch in den Ortsteilen stattfand, beteiligten sich in diesem Jahr aufgrund des Coronavirus weniger Personen als in den Vorjahren. Die Grundschüler waren bereits tags zu vor unterwegs, um den Müll uneinsichtiger Zeitgenossen einzusammeln. Dabei kam wieder einiger Unrat zusammen. Ausgefallen waren in diesem Jahr die Mitglieder der Feuerwehr, um die eigene Schlagkraft nicht durch mögliche gesundheitliche Einschränkungen zu belasten. Auch der Vorsitzende des Albbrucker Sportvereins, Christian Kasper, reagierte mit Rücksicht auf Bedenken der Eltern und hielt damit eine der alljährlich größten Gruppen von dieser Aktion zurück. Bürgermeister Stefan Kaiser dankte allen, die sich im Vorfeld angemeldet hatten und auch den kurz Entschlossenen, die sich an der im kleinen Rahmen durchgeführten Dorfputzede beteiligten.