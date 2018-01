Albbruck Albbrucker Firma Ebco ehrt langjährige Arbeitsjubilare

Die Albbrucker Firma Ebco zeichnet langjährige Mitarbeiter aus. Lucia Schmid ist seit einem Vierteljahrhundert im Unternehmen tätig.

Albbruck (de) Bei der Firma Ebco im Albbrucker Gewerbegebiet gab es auch in diesem Jahr wieder eine Reihe langjähriger Mitarbeiter, deren Treue beim Arbeitsjubiläum von ihrem Arbeitgeber belohnt wurde. Seit zehn Jahren bei Ebco beschäftigt sind: Lilia Nagel, die als Hilfskraft in den Betrieb kam und heute in der Belederung stellvertretende Abteilungsleiterin ist. Vasili Gudsowati ist als Schäumer vielseitig einsetzbar und hauptsächlich in der Armlehenproduktion tätig. Vladimir Maurer ist Maschinenbediener/Schäumer in der Kaltschaumproduktion. In der Belederungsabteilung profitiert man vom handwerklichen Geschick von Kristina Vdovkin. Ebenso vor zehn Jahren kamen zu Ebco Igor Lindner und Gottlieb Nagel. Seit 15 Jahren zählt Andreas Krause zur Belegschaft der Firma Ebco. Vor einem Vierteljahrhundert trat Lucia Schmid als kaufmännische Angestellte ins Unternehmen ein.

1997 übernahm sie die kaufmännische Verwaltung, das Qualitätswesen und die Buchhaltung und trägt seit 2004 die Verantwortung für die Finanzbuchhaltung und das Controlling.