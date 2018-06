Albbruck Albbrucker Bürger und die Verwaltug sammeln derzeit Ideen für die Ortsentwicklung

Die Gemeinde Albbruck sucht Vorhaben, um Zuschüsse aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum zu bekommen. Auch private Maßnahmen können gefördert werden.

Die Gemeinde Albbruck mit ihren fünf Ortsteilen Schachen, Buch, Birndorf, Birkingen und Unteralpfen möchte beim Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR) zu den Schwerpunktgemeinden zählen. Von der damit verbundenen bevorzugten Bezuschussung könnte nicht nur die Gemeinde profitieren, sondern auch Privatbesitzer könnten ihre förderungswürdigen Vorhaben so günstiger finanzieren. Zielvorgabe ist es, die Wohn- und Lebensqualität in den Dörfern zu steigern. Um dies zu erreichten, erwartet das Ministerium ein überzeugendes Konzept und die Landesregierung eine intensive Beteiligung der Bevölkerung.

In Informationsveranstaltungen, die von Holger Fischer vom gleichnamigen Planungsbüro in Freiburg moderiert wurden, brachten die Diskussionsteilnehmer ihre Wünsche über die Entwicklung ihrer Ortsteile zum Ausdruck. Gleichzeitig erhielt der Planer ein Stimmungsbild über das Wohngefühl der Bevölkerung. "So viele Grünzüge wie es in der Gemeinde Albbruck gibt, ist anderswo kaum erlebbar", so Holger Fischer.

Vieles wurde in den vergangenen Jahren zur Verbesserung der öffentlichen Flächen und Gebäude erreicht, Anderes musste immer wieder hinten anstehen, da die Förderzusagen durch das Land ausblieben. Während in Unteralpfen das Dorfentwicklungsprogramm im Straßenbau gleich mehrfach griff und derzeit die Leiterbachhalle dank hoher Zuschüsse einer großzügigen Sanierung unterzogen werden kann, blieben diese für die Gemeindehalle im Ortsteil Schachen bislang aus. "Die Bürgerbeteiligung ist wichtig und die rechtzeitige Antragstellung notwendig", sagte Bürgermeister Stefan Kaiser. "Förderschwerpunkt ist derzeit Wohnen", was gerade beim Umbau von landwirtschaftlichen Gebäuden für die Besitzer von Vorteil sei. Ansprechpartner auf dem Rathaus und behilflich bei der Antragstellung ist Sabrina Munoz-Gerteis.

Der Innerortsentwicklung soll künftig noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Vor allem sei es wichtig, so die Ortsteilbewohner, dass auch bei ihnen die Kindergärten erhalten und die Schulen nicht weiter zurückgefahren werden. Baulücken stünden kaum für Auswärtige zu Verfügung, was auch Konflikte mit der Landwirtschaft ziemlich ausschließe. Auch Leerstände werden nicht ausgemacht.

Schnelles Internet, eine Verbesserung im Nahverkehr durch Bürgerbus oder Ruftaxi und die Erdgasversorgung beschäftigten die Einwohner speziell in den Ortsteilen ebenso wie die allgemeine Gesundheitsversorgung, der Erhalt von Gaststätten und ein verbessertes Einkaufsangebot in nächster Nähe. Allgemein hält man die Wiedereröffnung der Albtalstrecke für unabdingbar.