von Doris Dehmel

Beim Sportfischerverein Waldshut und Umgebung entwickelte sich das Fangergebnis 2018 gegenüber dem Vorjahr zwar positiv, lag aber mit 626 aus dem Wasser gezogenen Fischen immer noch deutlich hinter den Jahren 2016 (856) , 2015 (719) und 2014 (819 Exemplaren). "Bis Ende September 2019 wird die Äsche geschont.

Im Vorstand haben wir beschlossen, die Schonung für das komplette Jahr auszudehnen", erklärte Vorsitzender Gerd Albietz. Beim Anfischen im Frühjahr hatten 26 Mitglieder teilgenommen, beim Königsfischen 42 und beim Abfischen 29.

Unterschiedliche Fangergebnisse

Unterschiedlich war der Erfolg der Petrijünger während der Saison in den drei Losen. Aus denen insgesamt 630 Fische mit einem Gesamtgewicht von 732 Kilogramm an Land gezogen wurden. Von der Judeneule in Waldshut bis zum Stauwehr in Dogern gingen 240 Exemplare mit einem Gewicht von 305 Kilogramm an den Haken.

Weiter westlich bis zum Dreispitz in Albbruck waren es 238 Fische mit 276 Kilogramm und vom Albauslauf bis zur alten Laufenburger Rheinbrücke 152 Fische mit einem Gewicht von 151 Kilogramm.

Deutlich weniger Regenbogenforellen

Gegenüber den Vorjahren hatten sich 2018 auch die Arten unterschiedlich entwickelt. Neun Bachforellen wurden gefangen und mit drei Regenbogenforellen elf weniger als im Vorjahr. Lediglich drei Äschen, so wenige wie noch nie, gingen den Mitgliedern an den Haken. Mit 33 Hechten wurde das Vorjahresergebnis zwar übertroffen, aber das früherer Jahre längst nicht mehr erreicht.

Nach zwei erfolglosen Jahren hatten fünf Zander angebissen. 19 Mal war ein Barsch am Haken und mit zwei Karpfen 100 Prozent mehr als im Vorjahr. Ausgeblieben waren die Brachsen. Mit 322 Döbeln wurde eine noch nie da gewesene Zahl erreicht. Lag das Mittel viele Jahre bei etwa 265 Stück, so kam im Jahr 2017 mit 189 der Einbruch, und jetzt die unverhoffte Steigerung.

Wieder mehr Welse am Haken

Stark rückläufig war die Anzahl der Barben – von 265 auf 191. Welse wurden 37, und somit mehr als doppelt so viele wie 2017, aber weniger als in früheren Jahren mit bis 74 aus dem Wasser geholt.