von Manfred Dinort

Der Gemeinderat beschloss die Aufstellung einer neuen Stellplatz-Satzung. Ziel ist, in Zukunft zwei Stellplätze je Wohneinheit vorzugeben und dafür die rechtlichen Grundlagen zu schaffen. Die Landesbauordnung (LOB) sieht vor, dass bei der Errichtung von Gebäuden mit Wohnungen für jede Wohnung ein geeigneter Stellplatz bereitzustellen sei.

Gleichzeitig werden die Gemeinden aber auch ermächtigt, örtliche Bauvorschriften über eine Erhöhung der Stellplatzverpflichtung zu erlassen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn der Verkehr oder städtebauliche Gründe dies rechtfertigen. Die Gemeinde Albbruck hat in ihrer Bauleitplanung bei Erweiterung von Baugebieten und der Neuaufstellung von Bebauungsplänen von dieser Möglichkeit bereits Gebrauch gemacht, die aber nur für diesen Geltungsbereich verpflichtend sind.

Ältere Pläne werden angepasst

Bei älteren Bebauungsplänen wurden nur die Regelungen der zum jeweiligen Zeitpunkt aktuellen Vorschriften der LOB übernommen. Für bebaubare Grundstücke im Innenbereich, für die es keine planerischen Grundlagen gibt, gelten daher weiterhin die LOB-Vorschriften mit einem Stellplatz je Wohneinheit.

Damit in Zukunft bei einer Nachverdichtung, zum Beispiel beim Neubau auf bislang unbebauten Grundstücken, oder wenn Dachblöden oder Scheunen ausgebaut werden, die Forderung der Gemeinde zur Herstellung von zwei Stellplätzen pro Wohneinheit durchgesetzt werden kann, muss die Gemeinde die rechtlichen Grundlagen schaffen.

Der Gemeinderat billigte daher den vorgestellten Entwurf und fasste den Beschluss zur Offenlage. Zu erwähnen ist, dass mit der Satzung keine bestehenden Wohnungen tangiert werden.

Da aber eine Satzung, die sich über das gesamte Gemeindegebiet erstreckt nicht machbar ist, da der Geltungsbereich fundiert begründet sein müsse, so Bürgermeister Stefan Kaiser im Gemeinderat, habe sich die Planung der Verwaltung auf die Durchgangsstraßen, sehr schmale Straßen und Gebiete konzentriert, in denen keine planerischen Grundlagen vorhanden sind. Dazu wurden Übersichtspläne erstellt, in denen die betroffenen Gebiete rot umrandet sind.