von Doris Dehmel

Die Gemeinde Albbruck trägt jetzt offiziell den Titel Fairtrade-Gemeinde. Sie ist damit die 641. Fairtrade-Gemeinde in Deutschland, die 121. in Baden-Württemberg, die 15. in Südbaden und die vierte im Landkreis Waldshut. Bald könnten im Landkreis weitere dazu kommen, denn vier weitere Kommunen stehen in den Startlöchern, um die Visionen von Fairtrade in die Tat umzusetzen.

Waldshut Plastik- und abgasfrei – Initiativen zur Nachhaltigkeit am Hochrhein Das könnte Sie auch interessieren

In einer auf eine ökumenische Andacht folgenden Feierstunde überreichte der Fairtrade-Ehrenbotschafter Manfred Holz Albbrucks Bürgermeister Stefan Kaiser das Zertifikat, das eine Gültigkeit von zwei Jahren hat. Eine Musikgruppe umrahmte den feierlichen Akt und der Kinderchor der Bucher Grundschule sang von der einen Welt. Stefan Kaiser dankte allen, die sich mit der „treibenden Kraft“ Günter Renk auf den Weg gemacht hatten. Dank galt auch dem Gemeinderat, der es mit seinem einstimmigen Beschluss möglich gemacht hatte, dass am 30. Januar 2019 der Antrag für die Anerkennung als Fairtrade-Gemeinde gestellt werden konnte. Die Zusage ging schließlich am 23. Mai bei der Gemeinde ein.

Das erste Etappenziel ist erreicht

„Jetzt haben wir das erste Etappenziel erreicht“, sagte Stefan Kaiser. Alle Bemühungen müssten auf den verschiedensten Ebenen in der Gesellschaft dazu führen, dass es zu einer Annäherung des Wohlstandes unter den Menschen in den verschiedensten Ländern komme. „Die Bereitschaft zu teilen muss wachsen, damit Menschen in ihren Heimatländern leben und eine gesicherte Zukunft erreichen können.“ Dies gelinge allerdings nur durch den einen weltweiten Zusammenhalt. „Unser aller Pflicht ist es, sich für Frieden einzusetzen, maßzuhalten und sich für eine bessere Welt zu engagieren.“ Ganz nach dem Aussage „Steter Tropfen höhlt den Stein“ soll auf dem Weg der kleinen Schritte der Sinneswandel dazu führen, dass alle Menschen davon profitieren können.

Waldshut-Tiengen Hinter jeder Ware steht ein Gesicht: Ein Besuch im Weltladen Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

„Wir wollen nicht zuschauen, dass unser Wohlstand auf ausbeuterische Weise weiter wächst und damit gleichzeitig auch die Armut in den unterschiedlichsten Ursprungsländern“, appellierte Günter Renk und nahm damit eine Forderung von Willi Moosmann vom Weltladen Murg auf. Wenn jeder den eigenen Konsum und sein Einkaufsverhalten überdenkt, könne jeder Einzelne der Kinderarbeit entgegensteuern und den Kaffeebauern auf der südlichen Halbkugel entgegenkommen. „Globaler und regionaler Fairer Handel ist der faire Umgang mit der Schöpfung“, so Günter Renk.

Der Weg zur Faitrade-Gemeinde Fünf Kriterien waren zu erfüllen, um als Fairtrade-Kommune anerkannt zu werden. Über den Fairen Handel werden Menschen nicht durch Spenden, sondern zum Beitrag zu ihrer Eigenproduktion unterstützt. Nachdem alles in ehrenamtlichen Einsatz geleistete zum ersten Etappenziel führte, ist der Aufbau eines kleinen Weltladens in Albbruck vorgesehen. Kontakt mit Günter Renk per E-Mail (g-j-renk@gmx.de).

„Einfach leben, dass Alle leben können“, ist die Pflicht, einen Beitrag gegen Armut zu leisten, unterstrich der Fairetrade-Ehrenbotschafter Manfred Holz. Der Faire Handel lebe vom Handeln jedes Einzelnen und schließe auch die Produkte der regionalen heimischen Landwirtschaft, wie der Bäcker, Metzger und anderer in die Nische verdrängten Kleinproduzenten ein.