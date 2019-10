von Doris Dehmel

Umweltstaatssekretär Andre Baumann überbrachte einen Förderbescheid in Höhe von 1 586 700 Euro an Bürgermeister Stefan Kaiser. Das Geld soll für die Sanierung der Wasserversorgung verwendet werden.

Im Beisein von Thomas Esser und Martina Knab-Kopf vom Regierungspräsidiums Freiburg und dem Ersten Landesbeamten Jörg Gantzer sowie Petra Gritsch vom Landratsamt schilderte Bürgermeister Stefan Kaiser die anstehenden Aufgaben der Gemeinde, bei deren Bewältigung man auf weitere Unterstützung des Landes hoffe.

So wäre der Rückbau der Kläranlage von 140 000 Einwohnerwerte auf 20 000 EW ohne Landesförderung nicht möglich. Für die Breitbandversorgung in den Bergdörfern der Flächengemeinde Albbruck hoffe man so Kaiser für das kommende Jahr auf eine positive Entscheidung.

Planer stellt Konzept noch einmal vor

Ralf Mühlhaupt Geschäftsführer vom Planungsbüro Tillig in Dogern rief auch bei den zahlreich anwesenden Gemeinderäten nochmals den nach dem Jahr 2014 eingeschlagenen Weg der Erneuerung und Sicherung der Wasserversorgung in Erinnerung.

„Es war für die Zukunft ein Unding die vorhandenen acht Hochbehälter und sanieren und zu erhalten“, so Mühlhaupt. So habe man sich entschiedenen, in drei „funktionsfähigen“ Abschnitten das Projekt zu realisieren. Dabei sei die unterschiedliche Höhenlage von 300 Metern im Kernort bis 680 Meter in Unteralpfen eine unübersehbare Herausforderung gewesen.

Für den Birndorf und Birkingen betreffenden ersten Abschnitt seien allein 7860 Meter Leitungen neu verlegt worden. Der Abschnitt II brachte durch die Ergänzung des „Pumpwerks“ in Unteralpfen eine Verbesserung der Wasserversorgung im Ort und gleichzeitig die Möglichkeit, überschüssiges Quellwasser zum und bei Bedarf in entgegengesetzter Richtung zum Hochbehälter Estelberg zu pumpen.

Dieser bleibt erhalten, während oberhalb dem Wanderparkplatz ein neuer für die Wasserversorgung von Buch und Steinbach ein neuer gebaut werden wird.

Augenmerk verstärkt auf lokalen Quellen

„Es ist sinnvoll aus sieben Hochbehältern noch zwei in Betrieb zu haben. Ebenso wichtig ist auch im Blick auf die Auswirkungen des Klimawandels, lokale Quellen zu nutzen“, so Staatssekretär Andre Baumann. Er dankte allen an dem Projekt Wasserversorgung in Albbruck Beteiligten für die Übernahme dieser Herausforderung. „Die vom Land hierfür bereitgestellten Fördermittel von insgesamt 4,1 Millionen Euro sind gut investiertes Geld“.

Wasserversorgung

Im Jahr 2011 wurde eine Studie über die Wasserversorgung der Gemeinde Albbruck erstellt. 2014 erteilte der Gemeinderat den Planungsauftrag. Nach den beiden realisierten Abschnitten folgt der dritte, dessen neuer Hochbehältern 2021 fertiggestellt sein soll. Sämtliche Anlagen werden zentral gesteuert.