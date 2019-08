von Doris Dehmel

Mit den beiden Jungmusikerinnen Lisa Bächle und Laura Leber, die auf der Querflöte das Leistungsabzeichen in Bronze in Steinabad absolvierten, kam einmal mehr die gute Nachwuchsarbeit im Musikverein Birndorf zum Tragen. Elena Ebner spielt bereits seit einiger Zeit im Trompetenregister des Vereins und kam mit dem Leistungsabzeichen in Silber nach Hause.