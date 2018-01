Albbruck Abrissarbeiten auf Papierfabrik-Areal: Städtebaulich eine Chance für Albbruck

Die Abrissarbeiten auf dem Areal der ehemaligen Papierfabrik gehen voran. Der Rückbau soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Auf dem Gelände soll ein großes Wohngebiet und ein kleineres Gewerbegebiet entstehen.

Zug um Zug gehen die Abrissarbeiten auf dem Areal der ehemaligen Papierfabrik weiter. Weite Flächen sind bereits dem Erdboden gleichgemacht. Das Abbruchmaterial wird vor Ort geschreddert und soll später wieder in das Gelände eingebaut werden. Entlang des Albufers steht noch die Werkshalle, die einst die Papiermaschine PM 7 beherbergte.

Und wie ein Fels in der Brandung ragt der mächtige Kraftwerksblock mit den beiden hoch aufsteigenden Schloten aus dem Trümmerfeld. Die ursprünglichen Rechnung der Karl-Gruppe, das Kraftwerk komplett zu verkaufen, ging bisher nicht auf: Die Technik, auf Steinkohle basierend, ist veraltet. Nun hofft man, zumindest die Turbinen noch in bare Münze umwandeln zu können. Ein Abriss im herkömmlichen Stil käme, aufgrund der Gebäudehöhe, wohl kaum in Frage. Beim Bau des Kraftwerks kamen einst Hubschrauber zum Einsatz. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass der Block, nach dem Ausbau der Maschinen, gesprengt wird.

„Laut Planung sollen die gesamten Abrissarbeiten bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein“, so Bürgermeister Stefan Kaiser gegenüber unserer Zeitung. Danach sollen auf dem Gelände, das sich entlang der Alb hinzieht und bis an das Ortszentrum heranreicht, ein großes Wohngebiet und ein kleineres Gewerbegebiet entstehen sowie ein Platz für ein Hotel und öffentliche Plätze.

Als kleine Insel bleibt der ehemalige Reitstall erhalten, ein Gebäude im Barockstil, das zum Mittelpunkt des neuen Baugebietes werden könnte. „Städtebaulich eine großartige Chance zur Aufwertung der Gemeinde“ so Bürgermeister Stefan Kaiser. Im oberen Bereich queren die Alte Landstraße und die Bahntrasse das Gelände. Für die Gemeinde war es daher besonders wichtig, die bestehende Unterführung neben der Eisenbahnbrücke offen zu lassen, die früher für den Werksverkehr benötigt wurde. Ursprünglich wollte die Bahn, im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau der Bahnbrücke, den Durchgang schließen. Auf Drängen der Gemeinde gab die Bahn nach und sicherte zu, die Unterführung offen zu halten.

Die Karl-Gruppe wird das gesamte Areal auf eigene Kosten erschließen und vermarkten. Dazu gehört auch das weitläufige Gelände zwischen Rhein und B 34, auf dem die Papierfabrik eine neue Halle für eine hoch moderne neue Papiermaschine PM 8 bauen wollte. Doch dazu kam es nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens nicht mehr. Diese Fläche wurde bereits als Standort für das neue Spital gehandelt, das, nach optimistischen Prognosen, bis 2025 realisiert werden könnte. Ob sich die Gemeinde, zusammen mit der Karl-Gruppe, um den Standort für ein neues Kreiskrankenhaus bewirbt, wird der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag, 5. Februar, entscheiden.