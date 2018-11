von Dehmel Doris

In der Regel ist das weibliche Geschlecht unter sich, wenn die katholische Frauengemeinschaft zu ihren besonderen Anlässen einlädt. Ganz anders war dies beim Kabarettabend der „Fetscher-Family“ aus Schopfheim. Ehe die Bühne dem Trio Reinhold Fetscher und seinen beiden Töchtern Jessica und Jennifer gehörte, mussten im Birndorfer Bürgersaal ständig neue Sitzgelegenheiten herbei geschafft werden, um allen Besuchern Platz bieten zu können, die voller Spannung auf den Abend gekommen waren und später völlig entspannt nach Hause gingen.

Mit großer Spielfreude

Sie hatten sich einen Abend voller Humor, Gesang und bissigen Bemerkungen gegönnt und so manche Erkenntnis in den Alltag mitgenommen. Mit Witz, Elan und spürbarer Spielfreude bot das Kultkabarett aus Schopfheim ein abwechslungsreiches Programm, das musikalisch angerichtet war und auch immer wieder das Publikum zum Mitmachen animierte. Von Beginn an sorgten Reinhold, Jessica und Jennifer Fetscher mit ihren „Zähnefletschereien“ gespickt mit ganz speziellen Einlagen für Heiterkeit im Saal. Als Homage an die veranstaltende katholische Frauengemeinschaft hatten sie auch einen KFD-Werbeblock präsentiert, das Zeitgeschehen humorvoll beleuchtet und eigens für den begeisterten Fastnachter Pfarrer Klaus Fietz eine Parodie zum Besten gegeben.

Blick auf das Jahresprogramm

Nach diesem Höhepunkt im Jahresprogramm der Birndorfer Frauengemeinschaft geht es am Donnerstag, 8. November, um 9 Uhr im Bürgersaal mit dem nächsten Frauenfrühstück weiter. Für den am 29. November stattfindenden Adventsbasar sind Basteltage am 26. November von 14. bis 17 Uhr und an den beiden folgenden Tagen von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr vorgesehen. Für bis zum 24. November neben dem Bürgersaal abgelegte Reisigspenden von Wald- und Grundstücksbesitzern sind die Frauen dankbar.

