von Doris Dehmel

90 begeisterte Wintersportler, darunter auch viele junge Familien, waren bei der Ski- und Winterfreizeit der Pfarrgemeinde Birndorf in Lenzerheide. Bei meist herrlichem Wetter wurden die guten Pistenverhältnisse ergiebig genutzt. Pfarrer Klaus Fietz gestaltete am Abend einen Hüttengottesdienst, ehe ihn seine Pflichten wieder nach Hause in die Seelsorgeeinheit riefen.

Gerlinde und Konrad Bächle, die das Skilager bereits zum achten Mal organisiert hatten, freuten sich darüber, dass sie durch Marion und Roger Schmid ab dem nächsten Jahr Nachfolger gefunden haben. Karin Ebi beglückte die Teilnehmer letztmals mit hervorragenden Speisen. Ihre Nachfolge für das kommende Jahr ist noch offen.