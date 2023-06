In einem fröhlichen Gottesdienst ist am Freitag in der Kirche St. Martin in Luttingen 38 jungen Menschen das Sakrament der Firmung gespendet worden. Weihbischof Christian Würtz wechselte mit den Firmlingen persönliche Worte. Zur Feier trug auch die von Christine Kaiser organisierte Band mit Barbara Ruch am Piano und an der Orgel bei.

Pfarrer Klaus Fietz hatte die Firmanden mit ihren Angehörigen begrüßt und auf die Bedeutung der Firmung hingewiesen, die ein öffentliches Ja zum Glauben sei. Damit würden die Jugendlichen als volle Mitglieder in die Glaubensgemeinschaft aufgenommen. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Pirmin Böhler dankte Gemeindereferentin Sabine Gerteis für die Vorbereitung der Firmanden und den Ehrenamtlichen für die Firmprojekte. Er wünschte sich, dass die Jugendlichen auch in Zukunft den Kontakt zur Glaubensgemeinschaft halten. Mit der Firmung beginnt für einen Katholiken ein neuer Lebensabschnitt. Durch die Salbung mit dem Chrisamöl und die Handauflegung des Bischofs wird dem Firmling der Heilige Geist zugesprochen. Die Firmanden beteiligten sich am Gottesdienst, indem sie die Fürbitten vortrugen. Die heilige Messe wurde von Pfarrer Klaus Fietz, Pfarrer Philipp Ostertag und Diakon Wathek Matti mitgefeiert.

Klaus Fietz, Pfarrer Philipp Ostertag und Diakon Wathek Matti haben am Samstag mit den Ministranten Weihbischof Christian Würtz zum Gottesdienst in die St. Josef-Kirche in Albbruck begleitet. 49 Jugendlichen spendete der Weihbischof das Firmsakrament. Während die Firmband unter der Leitung von Melanie Schmidle den Gottesdienst umrahmte, hieß Pfarrgemeinderatsvorsitzender Pirmin Böhler die Firmlinge, Firmpaten und Familien willkommen mit dem Wunsch, dass die Jugendlichen nach der Firmvorbereitung unter der Leitung von Sabine Gerteis, unterstützt von Ehrenamtlichen, Teil der lebenden Kirchengemeinde bleiben. Nach dem Gottesdienst spielte das Blasorchester Albbruck.