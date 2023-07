Albbruck – Albbruck ist eine große Flächengemeinde. Neben dem Zentralort Albbruck gibt es seit der Gemeindereform 1975 fünf Ortsteile Buch, Birkingen, Unteralpfen und die beiden bereits durch den freiwilligen Zusammenschluss zum größeren kommunalen Gebilde gehörenden Ortsteile Schachen und Birndorf.

Albbruck hat sich im letzten Jahrzehnt von der ursprünglichen Werkgemeinde mit der Papierfabrik im Mittelpunkt stark zur Wohngemeinde entwickelt und steht mit dem voraussichtlich im Jahr 2029 den Betrieb aufnehmenden Zentralklinikum als das größtes medizinisches Versorgungszentrum in der Region vor einer weiteren großen Veränderung. Dies ist nur ein Teil der drei großen Vorhaben, die bereits in Planung sind, für das die notwendigen behördlichen Notwendigkeiten angegangen werden und visionäre Vorstellungen in die Tat umgesetzt werden sollen. In absehbarer Zeit sollen die Reste des früheren Kesselhauses und der Schornstein auf dem Papierfabrikgelände ganz verschwinden und somit Platz geschaffen werden für ein neues Baugebiet. Dort wo ursprünglich die Produktionsanlagen standen, werden Einzel- Doppelhäuser entstehen und Mietwohnungen gebaut werden.

Aus einem ganz anderen Bereich wirtschaftlicher Überlegungen, die mit der Energiepolitik von Land und Bund eng verbunden sind, stammt die Wasserstoffproduktion. Die hierfür notwendigen Anlagen sind auf dem Gelände südlich der B¦34 in unmittelbarer Nähe zum Kraftwerk vorgesehen. Im erweiterten Bereich hierzu wird momentan die Kläranlage des Abwasserzweckverbandes Vorderes Albtal, die einst von der Papierfabrik als Gemeinschaftskläranlage betrieben wurde, umgebaut und technisch auf einen Höchststand gebracht um die einzuleitenden kommunalen Abwässer der Gemeinden Albbruck, Görwihl und Dogern und zu einem geringen Teil aus Schwaderloch zu reinigen und den hohen Anforderungen der aus dem Krankenhaus einzuleitenden Abwasser gerecht zu werden.

Albbruck ist Standort der Gemeinschaftsschule Albbruck. Nach längerer Bauzeit gehen die Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten an dem bislang als Grundschule genutzten Gebäude dem Ende entgegen. Mit einer weiteren Grundschule konnte der Schulstandort Buch erhalten bleiben, wo vor wenigen Tagen die erfolgte Sanierung des Gebäudes Anlass zum Feiern gab.