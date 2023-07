Albbruck-Buch – Seit der Gründung vor 40 Jahren hat sich die Firma Hierholzer Energiespartechnik zu einem in der Region bekannten Unternehmen entwickelt. Was einst in bescheidenem Umfang gestartet wurde, ist heute einer der führenden Betriebe der Branche. Firmeninhaber Bernd Meier und das große Team von Mitarbeitern tragen dazu bei, dass der Kreis der Kunden stetig bei dem Spezialisten für Heizung, Sanitär, Klima, Energie und Ofenbau wächst. Vom ersten Kontakt über die Planung und Konstruktion bis hin zu der Auftragsausführung vor Ort bemühen sich Fachleute den Erwartungen der Kunden, gerecht zu werden. Weit über die Region hinaus ist das Unternehmen tätig. Kontakte zu Architekten, Planern, Bauträgern und Generalbauunternehmern auch Trägern öffentlicher Einrichtungen aus der Region bis ins Markgräflerland, über den gesamten Südschwarzwald und die Nordschweiz führen zu jahrzehntelangen Verbindungen. Auch im großen Bereich der Privatkunden sind generationsübergreifende Verbindungen keine Seltenheit. Dabei schätzt die Kundschaft nicht zuletzt auch die Rufbereitschaft, die über die Notfallnummer an sieben Tagen die Woche erreichbar ist. Stets hat sich die Firma Hierholzer Energiespartechnik am Markt orientiert, Spezialisten für neue Techniken ausgebildet und die Leistungspalette kontinuierlich erweitert, wie dies an zahlreichen Beispielen sichtbar ist. Firmenchef Bernd Meier hofft, dass die Lieferengpässe bald überwunden sein werden und die erstellten Planungsabläufe in die Tat umgesetzt und Verzögerungen auf Baustellen vermieden werden können. Im Betrieb selbst wird im technischen Bereich wie in der Verwaltung die Digitalisierung voranschreiten.

Von der Beratung bis zum Betrieb

Albbruck-Buch (de) Der Betrieb bietet seinen über 40 Mitarbeitern zu denen weitere Servicetechniker im Heizungs- und Sanitärbereich und Anlagentechniker gesucht werden, weit über die tariflich vereinbarten Sozialleistungen Vorsorgemöglichkeiten an. Neben Sommerfest und Weihnachtsfeier gibt es seit drei Jahrzehnten jährlich einen gemeinsamen viertägigen Zeltaufenthalt mit den Familien der Mitarbeiter am Lago Maggiore in Cannobio. Hierholzer Energiespartechnik steht für zuverlässige und nachhaltige Energiespartechnik und dies seit vier Jahrzehnten. In Neu- und Umbauten und Sanierungen kommt die modernste ökologisch wie ökonomische wertvolle Technik zum Einsatz im Heizungsbereich ebenso wie in den Bereichen Energieerzeung und –einsparung. Photovoltaikanlagen und Wärmepumpenvarianten werden bedarfsorientiert realisiert. Gerne ist man hier bereit auch auf die Fördermöglichkeiten aufmerksam zu machen und die Kunden entsprechend darüber zu beraten. Geplant und umgesetzt werden auch Nahwärmekonzepte, von denen gleich mehrere Gebäude profitieren. Nicht nur dem Zeitgeist in Formen und Farben wird im Sanitärbereich Rechnung getragen. Vielmehr werden hier auch ausgefallene Wünsche der Kundschaft erfüllt und individuelle Lösungen angeboten, die sich den Räumlichkeiten wie auch Vorstellung der Kunden anpassen.

Sie kümmern sich um die Fachkräfte von morgen

Albbruck-Buch (de) Der Unternehmer Bernd Meier hatte einst als Zentralheizungs- und Lüftungsbauer eine weitere Ausbildung bei dem früheren Firmenchef Bernd Hierholzer absolviert. 1997 legte er die Meisterprüfung ab und übernahm zunächst als Teilhaber Mitverantwortung und im Jahr 2002 zu 100 Prozent die Firma Hierholzer GmbH. Das Unternehmerehepaar Bernd und Rita Meier schätzt das Mitarbeiterteam zu dem Bernhard Damm als der am längsten in der Firma Tätige seit 40 Jahren die Entwicklung des Betriebes miterlebt hat. In den letzten 40 Jahren holten über 100 Lehrlinge hier ihr berufliches Rüstzeug und immer wieder entscheiden sich Praktikanten in den unterschiedlichen Berufssparten ihre Ausbildung zu starten. Ausbildungsplätze für Anlagenmechaniker im Sanitär, Heizungs- und Klimaschutztechnik werden weiterhin angeboten. Nach der dreieinhalbjährigen Ausbildung entwickelten sich viele von ihnen zu Spezialisten, setzen ihre berufliche Entwicklung im Ausbildungsbetrieb fort oder blieben wie Axel Ebner und Manuel Grieshaber als Meister der Firma erhalten. Hier ist man bemüht für ein gutes Umfeld zu sorgen.

Innovative Lösungen