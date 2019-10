von Doris Dehmel

40 Sportabzeichen sind in diesem Jahr beim Albbrucker Sport Club vergeben worden. Karl Haas, der sich Jahrzehnte im Training und bei der Abnahme des Deutschen Sportabzeichens eingebracht hatte, freute sich, dass auch in diesem Jahr wieder Neulinge und vor allem auch wieder viele Jugendliche dabei waren.

Zehn Erwachsene und 30 Jugendliche, aus der Kindergruppe, die Marianne Lechthaler seit einem Jahr betreut und aus der, die Thomas Rolle betreut, waren die Absolventen. Darunter waren 19 Neulinge. Bettina Rimmele war mit 19-mal am häufigsten dabei vor Claudia Rotzinger mit 14- und Elke Würtenberger mit 13-mal. Sie erreichten Gold ebenso wie Stephanie Nussbaumer, Annette Mutter, Jennifer und Ramona Buckel. Bei den Männern war Karl Haas zwölfmal dabei vor Ralf Buckel und Thomas Rolle, die alle Gold erreichten.

Bei der männlichen Jugend erreichte Hannes Binkert das Abzeichen in Silber, Matteo Deninger und Theo Martin das in Bronze. Gold bei der weiblichen Jugend ging an Sophia und Cora Nussbaumer, Lilly Schlegel, Johanna Brödlin, Selina und Larissa Calabro, Finja Voelkel, Nora Rotkamm, Elena Ebner, Amelie Eckert, Marie Marder, Vella Eliana, Annika Binkert, Mira Fricker, Anina Küpfer, Franziska und Katharina Gäng sowie Amelie Zimmermann. Silber erreichten Mira Feichtenschlager, Lea Gleichauf, Helen Schürer, Teresa und Marlena Gäng, Salome und Lena Spitz, Melina Lukaczeweksi und Bronze Ronja Kunzke.