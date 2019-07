Albbruck (de) Seit 35 Jahren gibt es das Autohaus Bürgin zunächst in Laufenburg und seit 2001 in Albbruck.

Karl-Heinz und Gisela Bürgin hatten den Kraftfahrzeugbetrieb direkt an der Bundesstraße gelegen, 29 Jahre erfolgreich geführt ehe 2013 die Übergabe an Sohn Michael Bürgin erfolgte. Zusammen mit seiner sechsköpfigen Mannschaft in Werkstatt und Verwaltung führt er die Firmentradition bis heute fort. Der heutige Betriebsinhaber hatte seine Berufsausbildung im väterlichen Betrieb absolviert und die Entwicklung miterlebt und bis heute entscheidend beeinflusst. Das Autohaus Michael Bürgin – KFZ-Meisterbetrieb ist durch die jahrzehntelange Erfahrung auch nach den veränderten Vorgaben des Autoherstellers spezialisiert auf MAZDA-Fahrzeuge mit allen Garantieleistungen.

Hier setzt man nach wie vor auf Original Ersatzteile oder auf Erstausrüster Qualität. Zudem ist das Albbrucker Autohaus Bürgin auch der richtige Ansprechpartner für alle übrigen Fabrikate.

Als Karosserie-Fachbetrieb für Unfallinstandsetzung und Lackierung wird hier die professionelle Fahrzeugaufbereitung garantiert und somit der Wert der Kundenfahrzeuge positiv beeinflusst. Elektronische Achsenvermessung, Stoßdämpfer, Klimaservice und Desinfektion gehören ebenso zum Tagesgeschäft wie die Hauptuntersuchung „TÜV“ und Abgasuntersuchung „AU“ nach vorherigen Terminabsprachen jeden Donnerstag im eigenen Haus. Sämtliche Service Wartungs- und Reparaturarbeiten an den unterschiedlichsten Automarken werden nach Herstellervorgaben ausgeführt, wodurch die Herstellergarantie erhalten bleibt. Michael Bürgin und sein Team sind auch die Fachleute für die Kundenwünsche in den Bereichen Car Styling und Tuning sowie in der Fahrzeug Teil- und Vollfolierung.

Zum Leistungsangebot vom Autohaus Bürgin gehören Reifendienst und Reifenlagerung sowie der stetig wachsende An- und Verkauf und Bewertung von Neu- , Jahres- und Gebrauchtwagen. Kompetent abgewickelt werden für die Kundschaft die Bereiche Finanzierungen, Leasing und Versicherungen.

Die Öffnungszeiten sind sind von 8 bis 18.30 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr.