Zu ihnen hat der Firmenchef ein sehr persönliches Verhältnis in der Gewissheit, dass auch sie einen wesentlichen Teil des Erfolges ausmachen. Mit ihnen unternahm er im Jubiläumsjahr auch eine mehrtägige Exkursion nach Italien, wo ein großer Fliesenhersteller das Ziel war. Eingebunden in die Lebensphilosophie hat Philipp Schlachter auch seine Familie. Caroline Schlachter baut nicht selten am Telefon den ersten Kontakt mit den Kunden auf und die drei Söhne, Lucas, Yannic und Jonas sind auch dann mal im Einsatz, wenn eine helfende Hand zusätzlich gebraucht wird.

Als Philipp Schlachter 1983 seine Ausbildung zum Fliesenleger absolviert und 1991 nach Abschluss der Meisterschule in Würzburg den Schritt in die Selbstständigkeit wagte, war er von seinem beruflichen Können überzeugt.

„Handwerk aus Leidenschaft mit hoher Kompetenz verbunden zu pflegen, vermittle auch ein Lebensgefühl das trägt“, so Bürgermeister Stefan Kaiser an den heute 15 Mitarbeiter zählenden Firmenchef Philipp Schlachter, der immer wieder auch mit seinen Ideen das gesellschaftliche Leben im Ort bereichere.

Diese hatte Philipp Schlachter bereits bei seinen ersten Aufträgen bewiesen. Er scheute nie vor außergewöhnlichen Arbeiten zurück und verstand es stets, seine Leidenschaft für das Handwerk an seine Mitarbeiter weiter zu geben. Dem nach fünf Jahren eingestellten Lehrling, folgten bis heute weitere elf Auszubildende von denen heute noch sieben im Betrieb mitarbeiten. Auch Elke Moser, die vor 22 Jahren als ausgebildete „Plattenlegerin“ eher noch als berufliche Exotin angesehen wurde, zählt heute zum erfahrenen Mitarbeiterstamm. Beraten, Gestalten und Verlegen sind stets die Antriebsfedern für den geschäftlichen Erfolg, der sich auf der anderen Rheinseite einstellte. Im Jahr 2006 hatte Philipp Schlachter seinen Zweigbetrieb in der Schweiz eröffnet. Damit erweiterte sich auch dort der Kundenstamm.

Albbruck - Vor 30 Jahren gründete Philipp Schlachter mit Fliesen & Natursteine seinen eigenen Betrieb. Als „Einzelkämpfer“ wie er sich selbst bezeichnete, war der Fliesenlegermeister gleich voll in die Branche eingestiegen. Voller Elan und höchstem beruflichen Engagement aber auch enormem Herzblut für das Handwerk galt sein Blick stets der Zukunft. Werkstatt und Lager waren einst in der Garage des elterlichen Hofs in Birndorf. Später erfolgte der Umzug ins eigene Anwesen in Kuchelbach – Bohland, ehe im Jahr 2014 der Umzug ins Betriebsgebäude mit Bauhof am Ortseingang von Kuchelbach erfolgte.

Jeder will gut verdienen und erwartet vom Handwerker gute ehrliche Arbeit, die schließlich auch bezahlt werden muss, wobei so mancher Verbraucher seine Probleme hat. Mit meiner Parole „Leidenschaft fürs Handwerk“ möchte ich gerne dazu anregen und sensibilisieren, dass eine Diskussion in der Gesellschaft entsteht über den Wert und die Wertschätzung des Handwerks.

Handwerk aus Leidenschaft ist ein gewisses Lebensgefühl, was nicht jeder versteht aber es trägt und es trägt viele. Die guten Handwerker sind leider oft aber nicht die besten Geschäftsleute. Voll ironisch gemeint gilt für diese auch die Behauptung, Handwerk ist auch das was Leiden schafft.

Dieser steht sicherlich nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Mangel an Arbeitskräften allgemein. Das Handwerk wird doch schon seit Jahrzehnten so gering eingeschätzt als sei es eine Erwerbsmöglichkeit für alle, die es nicht an einen sauberen Schreibtisch schaffen. Leider ist immer wieder auch zu hören, dass Lehrkräfte der nachfolgenden Generation vermitteln, dass, wer seine Hände beim Arbeiten schmutzig machen muss, habe was falsch gemacht. Wenn dieser Standpunkt weiter gilt, wird sich auch im Bereich des Facharbeitermangels nichts ändern.

Handwerker erleben tagtäglich einen wesentlichen Anteil an der Wertschöpfung beizutragen, während an anderen Stellen nur verwaltet wird. Dieses Verhältnis wird immer schräger. Der Verwaltungsaufwand in Großbetrieben wie im Behördenalltag überragt zwischenzeitlich alles und wurde Mittel zum Selbstzweck.

Handwerk – mit den Händen werken, ist seit Menschengedenken notwendig, um überleben zu können. Es ist die Fähigkeit selbst etwas zu schaffen und meist verbunden mit den Anforderungen sich Dinge vorstellen, planen und mit fachlicher Kompetenz letztlich vernünftig ausführen zu können. Dies ist oft anstrengend, schweißtreibend und nicht selten auch schmutzig. Also eigentlich so wie das richtige Leben.

Albbruck (de) Nach 30 Jahren steht nun mit Yannic Schlachter die nächste Generation in den Startlöchern. Er ist auf dem besten Weg den beruflichen Erfolg des Vaters fortzuführen. Zwischenzeitlich Europameister im Fliesenhandwerk wird er in wenigen Monaten in der selben Sparte als einziger Deutscher in Shanghai bei der Weltmeisterschaft an den Start gehen. In seinen jungen Jahren hat er bereits erkannt, dass es sich lohnt im Handwerk seine berufliche Leidenschaft zu finden und sich den stets ergebenden Neuerungen auch anzupassen und aufzustellen.

Bei aller Handwerkstradition hat sich Philipp Schlachter mit seinem Betrieb immer neuen Trends aufgeschlossen gezeigt. Vieles hat sich gerade in der Auswahl der Materialien in der Vergangenheit verändert. Farben und Formen, Strukturen, Kombination mit anderen Materialien und Verlegemöglichkeiten kennen kaum mehr Grenzen. Um aus all den Gegebenheiten etwas Schönes und auf den Kunden Zugeschnittenes zu realisieren, ist die tägliche Herausforderung.