Albbruck – Seit 25 Jahren besteht die heute in Albbruck ansässige Firma Johannes Ebner, Malerarbeiten, Trockenbau und Dämmung. Seit der Betriebsgründung in Birndorf hat sich der Handwerksbetrieb aus bescheidenen Anfängen zum erfolgreichen Geschäft entwickelt. Im gesamtem Landkreis und weit darüber hinaus bringen der 56-jährige Malermeister Johannes Ebner und sein Mitarbeiterteam Farbe in den Alltag der Menschen. Egal ob im Neubaubereich oder bei Sanierungen, bei Privatkunden oder Bauträgern wie auch bei öffentlichen Einrichtungen und Firmengebäuden wird die Leistungspalette im Innenbereich wie bei Fassadenarbeiten oder Bodenbeschichtungen des Malerbetriebes sehr geschätzt. Kleine Aufträge werden ebenso erledigt wie Großaufträge, die den Einsatz der gesamten Mannschaft erfordern. So verwandelten Johannes Ebner und sein Team durch die Innenrenovation die Birndorfer Pfarrkirche wieder in ein schmuckes Gotteshaus, überzeugten mit ihrer Leistungsstärke beim Autohaus Gottstein in Waldshut und mit den Fassadenarbeiten an einem Zwölf-Familienhaus in Albbruck. Ob Akustikdecken, Fototapeten oder Wandtattoos das Malergeschäft Ebner bringt einen frischen Look in jedes zuhause.

Vieles hat sich in all den Jahren seit Betriebsgründung verändert. Mit der Verlegung des Standorts von Birndorf nach Albbruck in die modernen Räumlichkeiten in der Eisenbahnstraße 3 ist man näher an die Kunden wie auch die Mitarbeiter gerückt. In all den Jahren hat sich Johannes Ebner immer wieder den beruflichen Herausforderungen gestellt und mit entsprechendem Können die neuesten Techniken umgesetzt. Längst kommen überwiegend Wasserlacke zum Einsatz. Dadurch wird die Geruchsbelästigung verhindert und das Arbeiten im Wohnungsbereich auch im Winter ermöglicht.