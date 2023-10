Buch (de) Auf eine erfolgreiche Firmengeschichte kann das Malergeschäft Kuttruff in Buch zurückblicken. 25 Jahre ist es her, dass sich Malermeister Rainer Kuttruff für den Weg in die Selbstständigkeit entschied. Seither ist der Betrieb stetig gewachsen.

Zuversichtlicher Blick

in die Zukunft

Die Zahl der Kunden hat sich vergrößert und die Auftraggeben kommen zwischenzeitlich aus der Region und dem Südschwarzwald. Rainer Kuttruff freut sich, über die Verbundenheit mit Architekten, Bauträgern und Privathausbesitzern. Er und seine Frau Petra, die sich im Büro seit kurzem die Arbeit die Tochter Jana teilt, blicken zuversichtlich in die Zukunft, zumal mit Sohn Tim bereits die nächste Generation in den Startlöchern steht. Er ist einer der neun Lehrlinge, die seit Betriebsgründung beim Malergeschäft Kuttruff ihr berufliches Rüstzeug holten. Dass diese hier eine fundierte Ausbildung genossen, zeigte sich dass drei von ihnen als Innungssieger ihre Lehrzeit beendeten.

Längst ist die Zeit vorbei, als mit dem Malerberuf nur der Umgang mit Pinsel und Farbe in Verbindung gebracht wurde. Vielmehr bringt die steigende Vielfalt an Materialien und Arbeitstechniken immer wieder neuen Herausforderungen für den Firmenchef und seine Belegschaft. Um die Erwartungen der Kundschaft zu erfüllen ist die Weiterbildung ebenso notwendig, wie hochqualifiziertes Arbeiten auf der Baustelle. Allem voraus liegt Rainer Kuttruff aber größten Wert auf den persönlichen Kontakt mit den Kunden und Auftraggebern. Verbunden mit der Ausführung der Vorstellungen der Kunden ist eine intensive Farbberatung und Vorstellung der unterschiedlichsten Möglichkeiten mit denen ein behagliches Wohngefühl geschaffen und zeitgemäße Gestaltung von Fassaden verwirklicht werden kann. Speziell auch im Sanierungsbereich bietet das Bucher Malergeschäft die gesamte Palette der notwendigen Arbeiten an. Dazu zählen vor allem die fachmännische Beseitigung und Abdeckung von Rissen und der Anstrich mit Siliconharzfarbe, einem hochdiffussionsoffenen Produkt. Durch den eigenen Gerüstbau ist für den Betrieb eine erhöhte Flexibilität gegeben, was ein Riesenvorteil bei der Disposition der Aufträge bedeutet. Terminabsprachen werden größtmöglich eingehalten. Speziell auch die zeitnahe Erledigung bei Notfällen zeichnet das Malergeschäft Kuttruff aus.

Nach seiner Lehrzeit beim ortansässigen Malergeschäft Eckert sammelte Rainer Kuttruff in unterschiedlichen Betrieben Berufserfahrung ehe er sich 1994 entschloss die Meisterprüfung abzulegen. Er, der heute das gute Verhältnis zu seinen Mitarbeitern sehr schätzt, hat in dieser Zeit auch erlebt wie es sich in kleineren oder entscheidend größeren Betrieben arbeiten lässt. Er konnte Kenntnisse als Schriftenmaler gewinnen und im Bereich des Bautenschutzes aktiv werden.

Fachmann auch für Schimmelberatung

Um sich in weiteren Bereiche zu qualifizieren hat er auch die notwendige Weiterbildung in der Schimmelberatung absolviert. Ein Bereich, der bis heute nicht an Bedeutung verloren hat und dies nicht nur im Altbausektor. Nach dem Erkennen der Problematik schließt sich für den Fachmann die notwendige Beseitigung und Wiederherstellung des optimalen baulichen Zustands an.