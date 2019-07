Unteralpfen – Damals, vor 25 Jahren, waren in Unteralpfen die Voraussetzungen zur Gründung eines neuen Vereins optimal: Ein Vereinsheim und ein geeignetes Gelände beim Sportplatz des SVU, waren vorhanden. Der Tennissport boomte. So wurde 1994 der Tennisclub Unteralpfen, aus der Taufe gehoben. Zu den Initiatoren zählten vor allem Erich und Susi Schubert, Wolfgang und Claudia Tröndle und Dieter Riedl. Am 29. Januar fand im Vereinsheim des Sportvereins die Gründungsversammlung statt. Dabei wurde eine Satzung beschlossen und ein Vorstand gewählt. Zu diesem Zeitpunkt lagen bereits 102 Mitgliedsanträge vor. Weitere Interessenten mussten sich auf der Warteliste eintragen.

Inzwischen sieht das Bild etwas anders aus: Der TCU ist schlanker geworden, der Verein zählt derzeit noch 76 aktive und 19 passive Mitglieder.

Ein wichtiges Datum war der 11. Mai 1994: Nachdem die zahlreichen bürokratischen Hürden genommen waren, konnte endlich mit dem Bau der neuen Sportanlagen an der Oberalpfener Straße begonnen werden. Dann, am 28. August, wurden die beiden Plätze in Betrieb genommen. Im September folgte das erste Button­turnier mit prominenten Persönlichkeiten, eine Turnierform, die danach für viele Jahre zum festen Programm gehörte. Zur ersten Hauptversammlung im Januar 95 hieß es dann: „Die Kassen sind leer, aber die Stimmung ist gut.“ Sportliche Erfolge wurden erzielt, und die verschiedenen Mannschaften sammelten ihre ersten Punkte. Es wurde immer wieder an den Anlagen gefeilt, die Drainage wurde verbessert und die Plätze bekamen einen neuen Belag. Vorsitzender war von Anfang an Erich Schubert jun. Ende letzten Jahres, bei der Hauptversammlung im Gasthaus zur Linde, kündigte er jedoch seinen Rückzug an. Gleichzeitig empfahl er seine Stellvertreterin, Jennifer Nägele, als Nachfolgerin.

