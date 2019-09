von Doris Dehmel

In Albbruck wird am 7. und 8. September zum 44. Mal das Dorffest im westlichen Teil der Eisenbahnstraße und auf dem zur Bahn hin gelegenen Gelände gefeiert. 22 Vereine bieten ein breites Angebot an Speisen an. Am Samstag wird Bürgermeister Stefan Kaiser um 16 Uhr mit dem Fassanstich und mit der Unterstützung der Bierprinzessin Sina Zimmermann das Albbrucker Traditionsfest eröffnen. Dabei sorgt das Blasorchester Albbruck für Unterhaltung auf der Festbühne.

Dort wird um 17 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr der Judoclub mit sportlichen Einlagen zu sehen sein. Am frühen Abend wir die Gruppe d‘Freneberger das Stimmungsbarometer in die Höhe treiben. Der Musikverein Harmonie Unteralpfen eröffnet am Sonntag um 11 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert das Programm. Vom Albbrucker Sportclub werden die ASCids um 14.45 Uhr einen Tanz zeigen und um 16 Uhr klinken sich die Alphornfeger Felsenbuck ins Programm ein.

Das Kakerlaki-Clowntheater gastiert am Sonntag um 14 Uhr im Feuerwehrgerätehaus. Die Kunstwerkstatt Christiani lädt zum Tag der offenen Tür und zum Besuch der Ausstellung ein. Beim Schützenverein kann die Treffsicherheit im Umgang mit Pfeil und Bogen getestet werden. Ponyreiten wird es geben und die kleinen Festbesucher lockt eine Fahrt mit dem Kinderkarussell. Wer sein Glück an der Tombola versuchen möchte, kann dies am Losstand der gemeindlichen Kindergärten und beim Kleintierzuchtverein Schachen tun.