von Manfred Dinort

Der Gemeinderat Albbruck beschloss, etwa 200 Meter Wasserleitung im Bereich der Leiterbachstraße, zwischen der Stiegstraße und der ehemaligen Tankstelle Schmidt, komplett auszuwechseln und zu erneuern. Im gleichen Zuge sollen auch Kabel für eine neue Straßenbeleuchtung und Leerrohre für die Breitbandversorgung verlegt werden. Grund für den schnellen Beschluss war die Mitteilung des Energiedienstes Rheinfelden, dass im Bereich der Leiterbachstraße auf der nördlichen Seite, wo auch ein Stück weit der Gehweg verläuft, Verkabelungsarbeiten durchgeführt werden sollen. Die Straße selbst ist eine Kreisstraße.

Zudem wurde in den zurückliegenden Wochen in diesem Bereich ein weiterer Wasserrohrbruch festgestellt. In einem kurzen Teilstück liegt noch eine alte Oberflächenwasserleitung, die ebenfalls noch zu untersuchen ist. Durch die verschiedensten Maßnahmen mit verschiedenen Partnern, so Bürgermeister Stefan Kaiser in der letzten Sitzung des Gemeinderates, sei es nicht einfach, eine Gesamtlösung herbeizuführen. In Hinblick auf den neuen Gemeinderat sei es daher sinnvoll, die Verwaltung zu ermächtigen, die entsprechenden Schritte in die Wege zu leiten. Mit den Bauarbeiten soll im Sommer begonnen werden.