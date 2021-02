von Doris Dehmel

„Unteralpfen bewegt was“ – so heißt die Devise einer generationenübergreifenden Aktion, die im vergangenen Sommer im Albbrucker Ortsteil gestartet wurde. Fünf Initiatorinnen, die sich zum Nähen von Mund-Nasen-Masken getroffen hatten, schufen die Basis für ein Preisgeld von knapp 15.000 Euro. „Dieses Geld steht nun zur Verfügung, um ein lebendiges Dorfprojekt umzusetzen“, informierte Monika Studinger. Spannend sei der Ausgang des vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Stuttgart ausgeschriebenen Wettbewerbes „gemeinsam schaffen“ gewesen.

Schließlich sei es auch im Vorjahr schon wegen den Corona-Beschränkungen eine echte Herausforderung gewesen, zu planen. Die ersten Treffen hatten coronaonform in der freien Natur, in Gärten oder einfach im Gespräch über die Straße stattgefunden. Daraus ergab sich schließlich die Durchführung eines Dorf-Hackathons. Gruppenweise hatten sich über 60 Personen im letzten Sommer an den unterschiedlichsten Plätzen im Dorf getroffen. Ideen wurden erarbeitet und ihre Umsetzung für ein innovatives Dorfgeschehen diskutiert. Vieles wurde angeregt, was in nächster Zeit verwirklicht werden soll. Vorerst digital geht es 2021 mit allen Beteiligten zur Planung weiter. Sie alle freuten sich über die Entscheidung der Jury, die aus 141 Einsendern schließlich 41 Preisträger ermittelte, worunter das Unteralpfener Projekt „Generationenübergreifender mobiler Bauwagen“ war.