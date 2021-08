von Doris Dehmel

Eine Feuersbrunst hatte das kleine Bauerndorf in plötzliche Aufregung versetzt und nicht nur materiellen Schaden angerichtet. Drei Menschen starben, etwa 30 Stück Vieh wurden getötet und in den sieben völlig abgebrannten Häusern verloren 50 Einwohner ihr Hab und Gut. „Immer wurde von den Vorfahren an diesen schrecklichen 29. August 1871 erinnert“, berichtet Gebhard Schäfer. Damals waren seine Urgroßeltern Josef und Maria Schäfer und deren Nachbarn von dem Unglück betroffen.

Nach dem Wiederaufbau und mehreren Renovierungen bildet das heute schmucke ehemalige Bauernhaus auf der Nordseite der heutigen Dogerner Straße immer noch den westlichen Dorfeingang. Auch südlich der Straße hätten damals Häuser gestanden, die den Flammen zum Opfer gefallen sind, weiß Gebhard Schäfer. Zeugen dafür seien die immer wieder bei Baumaßnahmen entdeckten Kellergewölbe.

Damals müsse es sich mit Ausnahme des Wohnteils eines Bauernhauses um Holzhäuser gehandelt haben, bei denen es in kürzester Zeit für die Feuerwehr nichts mehr zu retten gab. Strohdächer brannten wie Zunder und nach der Heu- und Getreideernte fanden die Flammen reiche Nahrung.

Bis heute zeugt die ins Türgesimse aus grünem Sandstein eingelassene Jahreszahl 1871 von dem Wiederaufbau durch die Urgroßeltern von Gebhard Schäfer.

So mussten sich neben den eigenen Feuerwehrleuten eine Reihe von Kameraden aus Waldshut, ebenso wie die von der anderen Rheinseite aus den Gemeinden Leuggern und Gippingen mit ihren Löschmitteln angerückt waren, auf den Schutz der umliegenden Häuser beschränken.

Entsprechend der Möglichkeiten starteten die Geschädigten auf den Brandstellen den Wiederaufbau ihrer Häuser relativ rasch. Mit „Bruchsteinen vom Berg“ sei gebaut worden, weiß Gebhard Schäfer, der bei eigenen Umbauten der vergangenen Jahrzehnte immer wieder auf diese Mauern stieß. Wie oberhalb seiner Hauseingangstür ist auch bei einem Haus im Burichweg, in dem aus der Innerschweiz stammenden grünen Sandstein entstandenen Türgesimse, die Jahreszahl 1872 eingelassen.

Großer Einsatz für Wiederaufbau

Bis heute gibt es noch Deutungen, mit welch immensen Einsatz die Geschädigten den Wiederaufbau zu finanzieren versuchten. Bis auf einen Hektar verkauften sie ihre rund um Birkingen gelegenen Waldstücke, um mit dem Erlös den Aufbau zu ermöglichen. So kam es, dass auf der Gemarkung Birkingen, das seit der Kommunalreform 1975 ein Ortsteil von Albbruck ist, viele Auswärtige heute noch Waldbesitzer sind.

