Eine junge Ordensgemeinschaft hat im Albbrucker Ortsteil Unteralpfen die Gebäude des ehemaligen Kinderheimes am Stieg bezogen, die zuletzt vom Collegium Musicum genutzt wurden. Es handelt sich dabei um die Gemeinschaft der Mütter vom Heiligen Kreuz.

Sie leben nach den Regeln des heiligen Benedikt

Die Gemeinschaft wurde 1970 in Tansania gegründet. Die Ordensfrauen leben nach der Regel des heiligen Benedikt. Sie führen ein beschauliches Leben, das geprägt ist von der Feier des Stundengebetes, der eucharistischen Anbetung und der Betrachtung der Heiligen Schrift. In den Gebäuden am Unteralpfener Stieg wollen die Mütter vom Heiligen Kreuz zukünftig eine Einrichtung für betreutes Wohnen betreiben.

Die Ordensfrauen betrieben in München ein Altenpflegeheim

Ihre deutsche Niederlassung hatten die Ordensfrauen zuletzt in München. Dort betrieb der Orden ein Altenpflegeheim, das einen sehr guten Ruf hatte. Ihre bisherige Wirkungsstätte mussten die Mütter vom Heiligen Kreuz verlassen, weil das Gebäude nicht mehr den staatlichen Vorgaben entsprach.

Der Reporter besucht das neue Kloster am Stieg

Ein kurzer Besuch im Stieg: Die Haustüre ist verschlossen, aber daneben ist eine Klingel mit der Aufschrift „Kloster“. Drinnen klingelt es, aber man hört es auch draußen. Nach einer längeren Wartepause kommt eine junge Ordensfrau in violetten Gewand und brauner Hautfarbe, eine Ausländerin.

Ich versuche, ihr meinen Wunsch zu erklären: Ich will von den Ordensfrauen ein Bild machen. Sie versteht nicht, was ich meine. Sie holt Hilfe, erst kommt eine zweite Schwester, dann eine dritte und schließlich die Oberin. Jetzt haben es alle verstanden, was ich will, zumal ich meine Kamera in den Händen halte.

Die 14 Ordensschwestern kommen aus drei Ländern

Sie stellen sich neben einer Marienstatue auf, alle Gesichter schauen freundlich. Nach einem herzlichen Dankeschön verabschiede ich mich. Draußen werde ich von zwei Schwestern mit dem Fahrrad überholt. Wohin sie wollen? Blumen suchen! Auch das habe ich bei dem Besuch erfahren: Zum Orden gehören 14 Schwestern, vier aus Brasilien, neun aus Tansania und eine aus Deutschland.

Auch früher schon kreuzten sich am Stieg wichtige Verbindungswege: der Steinweg Richtung St. Blasien und der Querweg Richtung Albtal und Hotzenwald. | Bild: Manfred Dinort

Bis zum Bau der Albtalstraße (1859) war der Stieg bei Unteralpfen ein wichtiger Verkehrsknoten. Dort kreuzten sich der historische Steinweg nach St. Blasien und die Querverbindung ins Albtal und zum Hotzenwald. Der Stieg wurde erstmals 1292 in einer Urkunde des Kloster St. Blasien erwähnt.

Seit 1925 nutzte die katholische Kirche den Stieg als Kinder- und Jugendheim

1912 brannten Teile des Anwesens ab und wurden neu aufgebaut. Von 1925 bis 1950 wurde der Komplex als katholischen Jugendheim und von 1952 bis 1978 als Kindererholungsheim genutzt. 1954 wurde das Ökonomiegebäude abgerissen und stattdessen wurde in knapp zweihundert Meter Entfernung ein neuer landwirtschaftlicher Betrieb, der Stieghof angelegt. 1968 kam der neue Südflügel hinzu und 1980 begann die Ära des Stiegs als Übergangswohnheim für Aussiedler und Asylbewerber, eine Ära, die 2006 zu Ende ging.

Dazwischen standen die Gebäude immer wieder leer. Mit Beginn des Schuljahres 2009 wurden die Gebäude bis Sommer 2021 vom Collegium Musicum als private europäische Musikrealschule mit Internat genutzt. Doch auch das war kein Erfolgsmodell, da die Schülerzahlen ständig zurückgingen.