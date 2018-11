Höhenangst, Platzangst, Flugangst – diese Phobien kennt jeder. Es gibt aber auch weitaus skurrilere Ängste, von denen Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben. Wir haben die besten für Sie zusammengestellt.

Herzklopfen, Schweißausbrüche, einen dicken Kloß im Hals – werden wir mit unseren Ängsten konfrontiert, spielen oft nicht nur die Nerven, sondern auch der Körper verrückt. Vielen Menschen ergeht es so beim Anblick von Spinnen oder Schlangen, in großer Höhe oder auf überfüllten Plätzen. Für einige Angstgeplagte wird aber auch schon der Spaziergang durch den Stadtpark zum Höllentrip, denn sie leiden unter...

Voloprojekt Gesichter der Angst: Wir stellen uns unseren Ängsten - Hier finden Sie alle Artikel Das könnte Sie auch interessieren

Enten kann man aus dem Weg gehen. Schwieriger wird es da bei Körperteilen, die man jeden Tag im Spiegel sehen muss. Kein leichtes Los ist da die...

Neben Tieren und Körperteilen können auch Lebensmittel regelrechte Panikattacken auslösen. Zumindest, wenn sie länger im Mund bleiben, als gewünscht – wie bei der...

Für die einen ist ein leeres Glas ein Grund zur Freude, weil es zum Nachschenken einlädt. Für die anderen ist es ein absoluter Albtraum, denn sie leiden unter...

Das oder dass, selbstständig oder selbständig, Komma oder kein Komma? Diese Fragen bereiten vielen Menschen Probleme, aber besonders schlimm ist es für Betroffene der...

Doch nicht nur Buchstaben können Menschen in den Wahnsinn treiben. Auch Zahlen haben es manchmal in sich – besonders, wenn sie häufig mit dem Teufel in Verbindung gebracht werden. Wenn Ihnen das auch eine Gänsehaut bereitet, dann leiden Sie vielleicht unter einer...

Frikandel und Poffertjes sind alles andere als lecker, Grachten und Holzschuhe gehören verboten und Frau Antje ist gruseliger als jede Halloween-Maske – Menschen, die so denken, haben vermutlich eine...

Auch Journalisten haben Ängste. Eine sollte allerdings besser nicht dazu gehören, nämlich die...

Auch im zwischenmenschlichen Bereich können Phobien manchmal das Leben schwer machen. Probleme bei der Partnersuche dürften zum Beispiel Menschen haben, die Angst vor Schönheit haben – genauer gesagt eine...

Lametta, Geschenke, Tannenbäume und ein Mann mit rotem Mantel und weißem Bart lösen nicht bei jedem Vorfreude aus. Bei wem all das eher für Nervenflattern sorgt, hat womöglich eine...

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein