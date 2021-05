Geschichte Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

Sophie und Hans Scholl: Auf den Spuren der NS-Widerstandskämpfer durch Ulm

Am 9. Mai wäre Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden. Vor ihrem Studium lebten Sophie und ihr Bruder Hans in Ulm. In einer Kirche vervielfältigten sie die Flugblätter, die sie schließlich das Leben kosteten. Das Verhältnis der Ulmer zu ihnen ist bis heute ambivalent.