Geschichte regional 07. März 2020, 17:00 Uhr

Morgens krank, abends tot: Als die Spanische Grippe im Schwarzwald und am Bodensee wütete

Die Spanische Grippe forderte in den Jahren 1918 und 1919 auch in der Region unzählige Todesopfer. Dabei kam das Virus auch über die Kriegsheimkehrer in die Heimat. In der Folge wurden Schulen geschlossen, es gab Hamsterkäufe und die Behörden riefen dazu auf, Zugfahrten und Versammlungen zu meiden.