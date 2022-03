Das ist der Gewinn:

In Deutschlands größtem Freizeitpark, dem Europapark, feilen die Teilnehmer des Trainingscamps des FC Bayern KidsClubs an ihrer Balltechnik und können nebenbei über 100 Attraktionen und Shows erleben. Der Preis beinhaltet fünf Tage Fußballcamp vom 15. bis zum 19. August mit Übernachtungen in Blockhütten, täglichem Training sowie Eintritt in den Park, Verpflegung und Rund-um-die-Uhr-Betreuung.

Mitmachen dürfen alle Kinder, die in den Jahren 2011, 2012 oder 2013 geboren sind.

So könnt ihr mitmachen:

1. Phase: Upload-Phase

Vom 21.03.2022 bis zum 22.04.2022 können Eltern und Erziehungsberechtigte die besten Fußball-Tricks ihres Kindes filmen und über das Formular am Ende dieser Seite an den SÜDKURIER übermitteln. Der Upload bzw. die Übermittlung der Videos an den Veranstalter darf ausschließlich von Eltern und Erziehungsberechtigten durchgeführt werden. Pro Kind nimmt nur ein Video teil.

2. Phase: Veröffentlichung der Fußball-Kindertricks 2022

Bis zum 01.05.2022 werden alle ordnungsgemäß eingegangenen Videos vom Veranstalter veröffentlicht und für Leserinnen und Leser des SÜDKURIER zur Verfügung gestellt.

3. Phase: Gewinnermittlung

Die Auswertung des Gewinnspiels erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach Ende der Abstimmung. Das Los entscheidet. Die Eltern oder Erziehungsberechtigten des ausgelosten Kindes werden schriftlich per E-Mail benachrichtigt. Die öffentliche Bekanntgabe des Gewinners erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach der Auswertung in den Medien des SÜDKURIER.

Fußball-Kindertricks 2022 Vorname des Kindes * Geburtsjahr (2011, 2012 oder 2013) * Name der/des Erziehungsberechtigten * Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) * E-Mail der/des Erziehungsberechtigten * Laden Sie hier das Video hoch (max. 500 MB) * Datei auswählen Zu den Teilnahmebedingungen * Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben, bin im Besitz zur Weitergabe der Nutzungsrechte und stimme einer redaktionellen Veröffentlichung durch das SÜDKURIER Medienhaus ausdrücklich zu. Mir ist bekannt, dass kein Anspruch auf Veröffentlichung besteht. Mit dem Upload und dem Versand der Daten an die SÜDKURIER GmbH räume ich der SÜDKURIER GmbH sowie verbundenen und kooperierenden Unternehmen ein einfaches räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränktes Nutzungsrecht ein. Die SÜDKURIER GmbH hat das Recht zur Bearbeitung und Umgestaltung, soweit dies erforderlich und zumutbar ist und darf das Material in allen seinen Medien vervielfältigen, verbreiten und archivieren. Ich erkläre, dass das Material mein geistiges Eigentum ist bzw., dass ich im Besitz der Rechte bin, auf Grundlage derer ich diese Nutzungserlaubnis erteile. Ich erkläre weiterhin, dass sämtliche auf dem Bild und Tonmaterial mitwirkende Personen der Veröffentlichung zugestimmt haben und sofern es sich um Minderjährige handelt, die jeweiligen Erziehungsberechtigten der Veröffentlichung zugestimmt haben; und dass ich die Haftung dafür übernehme. Zudem erkläre ich, dass die Werke meine Persönlichkeitsrechte und auch die Dritter nicht verletzen. Das Urheberpersönlichkeitsrecht bleibt unberührt. Die Erlaubnis zur Veröffentlichung und Verbreitung kann ich jederzeit widerrufen. Verantwortliche Stelle/ Veranstalter ist die SÜDKURIER GmbH, Max-Stromeyer-Str. 178, 78467 Konstanz. Daraufhin ist die Veröffentlichung nach Ablauf einer angemessenen Frist einzustellen. Die allgemeinen AGB habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiert. Die SÜDKURIER GmbH Medienhaus übernimmt keine Verantwortung für die Videobeiträge der Nutzerinnen und Nutzer, diese liegt bei der jeweiligen Person selbst. Beleidigende, gewaltverherrlichende, rassistische, antisemitische, homophobe, sexistische oder anderweitig diskriminierende Inhalte sowie das kommerzielle oder private Anbieten oder Bewerben von Waren und Dienstleistungen im Rahmen der Videobeiträge sind nicht gestattet. Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten zur Kontaktaufnahme über die von Ihnen erteilten Kommunikationskanäle. Im Falle eines Gewinns, erkläre ich mich mit der Veröffentlichung meines Namens und Bildes in den Medien des SÜDKURIER einverstanden. Informationen zum Umgang mit Ihren Daten (nach Art. 13 DSGVO): Verantwortliche Stelle ist die SÜDKURIER GmbH Medienhaus, Max-Stromeyer-Straße 178, 78467 Konstanz. Wir verarbeiten Ihre hier angegebenen Daten (Name, Adresse, Kontaktdaten) gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zum Zweck der Durchführung des Gewinnspiels. Sie haben zudem ein Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO), Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO), Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO).Bei Anfragen dieser Art, wenden Sie sich bitte an datenschutz@suedkurier.de. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.suedkurier.de/datenschutz Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten zur Kontaktaufnahme über die von Ihnen erteilten Kommunikationskanäle. Ihre weiteren Betroffeneninformationen entnehmen Sie bitte Abschnitt I. unserer Datenschutzerklärung * Pflichtfeld

Der Upload kann einige Minuten dauern. Bitte verlassen Sie die Seite nicht und laden Sie nicht neu. Sie erhalten eine Bestätigung im Formular, wenn der Upload erfolgreich war.