Am Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten nimmt ein Geriatrisches Notfall-Versorgungszentrum am Dienstag und Mittwoch Form an. Bei der Platzierung der insgesamt 13 Container-Module ist viel Geduld und Genauigkeit gefragt. So läuft der Aufbau.

Ein 500 Tonnen schwerer Kran setzt bis Mittwochabend jeden Modul-Container einzeln auf das Fundament. | Bild: Singler, Julian