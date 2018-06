von von Frank Enderle

Rund 3000 Reiter in Frack, Zylinder sowie Priester- und Ministrantengewändern haben am Freitag beim Blutritt in Weingarten eine mehr als 900 Jahre alte Tradition bewahrt. Bereits am Donnerstagabend hatten die Feierlichkeiten in der Basilika, wo die Heilig-Blut-Reliquie seit Jahrhunderten aufbewahrt wird, mit Rosenkränzen, Gebetsstunden und einem feierlichen Pontifikalamt begonnen.



Festprediger und Ehrengast war in diesem Jahr der aus Brasilien angereiste Bischof Erwin Kräutler. Dieser warb bei den Pilgern für die eigentliche Bedeutung dieser Tradition. „Der Blutritt lädt zum Nachdenken ein“, sagte Erwin Kräutler, der zum ersten Mal in Weingarten bei der größten Reiterprozession Europas zu Gast war. „Jesu Blut fließt immer noch an unzähligen Kreuzen und grausame Kriege und brutalste Verfolgungen jagen abertausende von Menschen in die Flucht“, erinnerte Kräutler.



Traditionell startet der Blutritt in Weingarten im Klosterhof mit der Übergabe der Heilig-Blut-Reliquie an den Blutreiter Dekan Ekkehard Schmid, der seit 2007 dieses ehrenvolle Amt begleitet. Eingerahmt von exakt 100 Blutreitergruppen aus der weiten Region Oberschwaben segnete er anschließend rund vier Stunden lang die Besucher in der Innenstadt und den angrenzenden Fluren und Feldern entlang der Schussen.



Natürlich freuten sich die Reiter und rund 25 000 Pilger und Schaulustige über Sonne und strahlend blauen Himmel, denn derartige Wetterverhältnisse sind beim Blutritt in Weingarten nicht immer an der Tagesordnung. Zudem entschädigten sie freilich für das frühe Aufstehen. Ebenfalls mitten in der Nacht fertiggemacht hat sich Robert Schön, Blutreiter der Gemeinde St. Christina in Ravensburg. Für ihn ist die Teilnahme etwas ganz besonderes. „Der Blutritt ist gelebter Glaube und dass ich ein Teil davon sein durfte, macht mich sehr stolz“, sagte er.



Ganz ohne Zwischenfälle ging der Blutritt aber leider nicht über die Bühne. Während mehrere Abwürfe von Reitern durch unruhige Tiere glimpflich verliefen, musste eine Zuschauerin mit einer Fußverletzung zur weiteren Behandlung weggetragen werden. Noch tragischer endete der Blutritt für ein scheuendes Pferd: Es stürzte so unglücklich, dass es sich das Genick brach und vor Ort verendete.

