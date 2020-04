Uhldingen-Mühlhofen vor 4 Stunden

Zwei Fahrzeuge kollidieren zwischen Unteruhldingen und Meersburg miteinander

Ein 59-Jähriger fuhr am Sonntag, gegen 12 Uhr, mit seinem Toyota auf der L 201 in Richtung Meersburg und wollte nach links in eine kleine Einfahrt einbiegen. Im gleichen Moment setzte ein nachfolgender 45-Jähriger mit seinem Seat zum Überholen an, worauf die Fahrzeuge kollidierten, teilt die Polizei mit.