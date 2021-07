Ein bunter Mix aus hochkarätiger Schlagermusik, jede Menge Action und Spaß auf der Bühne und eine ausgelassene Stimmung auf der Wiese beim Naturstrand in Unteruhldingen: Papi‘s Pumpels aus Stockach haben am Freitagabend beim Hafenfestival rund 500 Gäste mit auf eine musikalische Reise durch die quietschebunte Schlagerwelt genommen und dabei ein Festival der Liebe entfacht.

Die Stimmung bei der coronakonformen Alternativveranstaltung des Uhldinger Hafenfestes war grandios – sowohl auf als auch vor der Bühne.

Das Hafenfestival Das dreitägige Festival wurde als Picknickkonzert ausgerichtet: Auf dem Veranstaltungsgelände waren feste Quadrate, in denen zwei bis maximal vier Personen Platz nehmen durften, eingezeichnet. Vor Ort wies das Einlasspersonal den Gästen ein Quadrat zu. Eine Bestuhlung gab es nicht, die Besucher konnten eigene Picknickdecken mitbringen. Sobald die Konzertbesucher sich auf dem Gelände bewegten, mussten sie einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen, im zugewiesenen Quadrat konnte dieser abgenommen werden. Mehrere örtliche Vereine sorgten für Getränke, Fischbrötchen und Vespertütle.

„Ich finde es toll, dass sich jemand traut, trotz vieler Vorschriften so eine Veranstaltung auf die Bühne zu bringen“, freute sich Sonja Stengele aus Seefelden über das Konzert. Mit dieser Meinung stand sie wahrhaft nicht alleine, viele hatte Freudentränen in den Augen, als die Papi‘s loslegten.

Deren Frontman Rainer Vollmer zeigte sich ebenso hellauf begeistert. „Es ist der Wahnsinn. Uhldingen hat Eier“, rief er ins Publikum ob der Möglichkeit, nach fast zwei Jahren wieder auftreten zu können. „Ich glaub‘ es erst, wenn wir wirklich auf der Bühne stehen werden“, habe er noch vor wenigen Wochen gedacht, als sich das Konzert in Unteruhldingen konkretisiert habe.

Diese fünf Frauen zeigten bei der Reise durch die quietschebunte Schlagerwelt eindeutig, auf was es ankam: Ein Festival der Liebe. | Bild: Holger Kleinstück

„Großartige Geschichte, nach so einer langen Zeit wieder zu spielen“, sagte der Sänger in Bezug auf den letzten Auftritt im Herbst 2019 im Gespräch mit dem SÜDKURIER vor dem Konzert. Seine Musiker zeigten eine Mischung aus Nervosität und Freude, die Band sei gut drauf, könne es kaum glauben und freue sich. „Seltsam“ sei allerdings trotzdem, dass sich vier Personen in einem Quadrat aufhalten müssen. „Ich habe immer noch die Bilder von der Fußball-Europameisterschaft im Kopf“, sagte er.

Das Publikum war bestens gelaunt und unterstützte jeden Schlagerhit der „Pumpels“ mit Gesang und Bewegung. | Bild: Holger Kleinstück

„Vielleicht sollten wir Fußball spielen, da dürften wir noch mehr Leute reinlassen.“ Diejenigen, die dabei waren, erlebten eine Sommernacht ihresgleichen: Schließlich umfasst das Repertoire der Pumpels viele bekannte Schlager insbesondere der 1970er-Jahre von Peter Maffay, Udo Jürgens, Michael Holm, Roland Kaiser und vielen anderen sowie natürlich ihren Hit „Wir lieben den Bodensee“.

Während der Pause war bei vielen eine leichte Abkühlung im Bodensee angesagt. | Bild: Holger Kleinstück

Mit eigener Interpretation und einer besonderen Show wussten Papi‘s Pumpels das Publikum die ganze Zeit über mitzureißen und zu begeistern. Unter den Gästen auch Bürgermeister Dominik Männle, der das Publikum gemeinsam mit Manuel Dillmann von der Tourist-Information begrüßt hatte. Man habe aufgrund der wieder steigenden Inzidenzen und dem Regen gezittert, ob man des Konzert überhaupt ausrichten könne. „Es ist so toll, dass so etwas stattfinden kann. Die Leute sagen einfach Danke“, sagte er.

„Ich denke, es hat sich rentiert, das Festival so auf die Beine zu stellen. Für nächstes Jahr hoffe ich einfach, dass wir unser normales Hafenfest wieder eröffnen dürfen.“ Und: „Dann kann ich mal endlich einen Fassanstich machen.“