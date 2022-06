Das Landratsamt widerspricht Werner Stuber vom Campingplatz Birnau-Maurach: Nein, die Kreisbehörde habe bislang kein Signal ausgesendet, wonach der Zaun zwischen Bodenseeradweg und Bodenseeufer gebaut werden dürfe. Vielmehr sei der Zaun errichtet worden, ohne dass der Bauherr zuvor einen Antrag stellte.

Der Campingplatzchef hatte das anders formuliert, ihm zufolge habe das Landratsamt nämlich sehr wohl Zustimmung signalisiert. „Sonst hätten wir mit dem Bau des Zauns nicht begonnen“, so seine Aussage.

Werner Stuber leitet den Campingplatz Maurach, unterhalb der Klosterkirche Birnau. Als Angestellter der Betreibergesellschaft setzt er um, was die Eigentümer beschließen: aktuell den Bau eines Zauns, der nicht-zahlende Gäste vom Betreten eines Bodenseestrandes abwehren soll. | Bild: Hilser, Stefan

Bodensee Warum diesen Sommer wieder Ekel-Alarm am Ufer drohen könnte Das könnte Sie auch interessieren

Landratsamt: Noch nicht einmal ein Antrag eingegangen

Zuständig ist die Baurechtsbehörde im Amt für Kreisentwicklung und Baurecht des Landratsamts. „Bei der Baurechtsbehörde ist noch kein Antrag auf Genehmigung der Zaunanlage eingegangen“, teilte Behördensprecher Robert Schwarz mit. „Der Zaun wurde ohne vorherigen Antrag auf Genehmigung errichtet.“ Die Anlage sei demnach ganz ohne Kenntnis der Behörde errichtet worden.

Wie geht es nun weiter? Robert Schwarz: „Bei eigenmächtiger Errichtung einer genehmigungspflichtigen Anlage ohne vorherige Antragstellung muss die Behörde nachträglich über deren Rechtmäßigkeit entscheiden.“

Robert Schwarz, Pressesprecher im Landratsamt Bodenseekreis: „Der Rückbau kommt natürlich in jedem Fall in Betracht.“ | Bild: Landratsamt Bodenseekreis

Und wie bewertet das Landratsamt aktuell den Fall? „Da es sich hier um ein laufendes Verfahren in seinen Anfängen handelt, kann die Baurechtsbehörde noch keine Aussage über die Erfolgsaussichten eines Genehmigungsverfahrens machen“, sagt Robert Schwarz. Ein Rückbau komme in jedem Fall in Betracht, wobei im Einzelfall der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet werden müsse.

Weiter teilt der Behördensprecher mit, dass der Zaun im Außenbereich liegt, er befinde sich zudem in einem Landschaftsschutzgebiet sowie im Bereich der denkmalgeschützten Gesamtanlage Birnau-Maurach-Seefelden. Robert Schwarz: „Entsprechend viele Schutzbelange sind im Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen und abzuwägen.“