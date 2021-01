Rund 25 Menschen leben aktuell in den beiden Gemeinschaftsunterkünften (GU) der Gemeinde. Im vergangenen Jahr waren es noch 35. Weitere 118 Menschen wohnen momentan in den Anschlussunterbringungen (AU). Wie geht es ihnen? Die Integrationsbeauftragte Susanne Hofmaier erzählt, insgesamt sei eine positive Tendenz auszumachen, die Mehrheit sei auf einem guten Weg. „Die Eigenständigkeit, das Ankommen in der Gesellschaft nehmen zu, Hemmnisse werden abgebaut“, sagt die 38-Jährige. „Deutlich wird immer mehr, dass und wie sehr Sprache der Schlüssel für einen guten Integrationsprozess ist.“

Die Lage Vor fünf Jahren waren in Uhldingen-Mühlhofen vier Gemeinschaftsunterkünfte des Bodenseekreises geschaffen worden. Die Belegung lag im März 2018 noch bei rund 120 Personen. Da der Bedarf an Erstunterbringungsplätzen jedoch deutlich sank, wurden 2019 zwei der Unterkünfte geschlossen. Zurzeit sind in Oberuhldingen in der Alten Uhldinger Straße 3 (Betrieb seit März 2016) zwölf Personen, in Mühlhofen im Kanalweg 2 (Betrieb seit August 2016) 13 Personen untergebracht. Sie stammen aus Nigeria (15 Personen), Irak (7), Guinea (2) und dem Iran (1). In Bezug auf die Anschlussunterbringungen, in denen seit 2012 Flüchtlinge und Asylsuchende in Uhldingen-Mühlhofen unterkommen, hat die Gemeinde gegenwärtig 18 Wohnungen angemietet. Davon befinden sich 14 in Oberuhldingen, drei in Mühlhofen und eine in Unteruhldingen. 13 Haushalte konnten selbst eine Wohnung anmieten. Die in den Anschlussunterbringungen wohnenden Menschen stammen aus Syrien (54), Irak (30), Afghanistan (17), Nigeria (7), Iran (4), Gambia (3); Eritrea (2) und China (1).

Schon früh hätten Bürger der Gemeinde die Arbeit mit und für die Menschen mit Migrationshintergrund unterstützt. Sie nennt den Verein Unterstützerkreis Migration Uhldingen-Mühlhofen (UMUM), der seit Dezember 2014 besteht. Die Gemeindeverwaltung sei dankbar für die ehrenamtliche Unterstützung bei den vielen Aufgaben der Integrationsförderung und schätze die enge Zusammenarbeit mit dem Verein sehr. Zusammenarbeit gebe es aber auch mit dem Familientreff (Angebote zur Sprach- und Integrationsförderung), mit der Musikschule (Einstieg in das Flötenspiel), mit der Jugendarbeit (Tanz-Workshop für Mädchen) und dem Netzwerk Sozial Netzwirksam. „Leider mussten wegen der Einschränkungen durch Corona seit März vorigen Jahres einige Angebote ausgesetzt werden, einzelne konnten ab Mai wieder starten“, bedauert Hofmaier.

Viele Angebote derzeit nicht möglich

Zahlreiche Veranstaltungen in Bezug auf die Integrationsarbeit fielen der Covid-19-Pandemie zum Opfer. „Mit dem ersten Lockdown mussten die Ehrenamtlichen ihre Arbeit niederlegen und konnten sie teilweise bis jetzt nicht wiederaufnehmen.“ Die 2019 gestartete und laut Hofmaier überaus erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Jugendreferentin der Gemeinde habe ebenfalls wegen Corona nicht weitergeführt werden können. „Sobald die Verhältnisse dies zulassen, wird es eine Fortsetzung geben“, kündigt sie an.

Erschwert werde in der Corona-Krise vor allem die Kommunikation mit den Geflüchteten. Die Entwicklungen rund um das Pandemiegeschehen in verschiedenen Sprachen zu vermitteln, sei nicht einfach.

Ebenfalls herausfordernd bei der Integrationsarbeit seien die unterschiedlichen Bedürfnisse der Geflüchteten. So seien bei Neuankömmlingen ganz andere Themen im Vordergrund als bei Menschen, die bereits seit einigen Jahren hier leben. „Bei einigen geht es zügig vorwärts, die Familien konnten teilweise privat eine Wohnung anmieten, haben Arbeit gefunden und sind in der Bearbeitung ihrer Anliegen sehr selbstständig“, erzählt Hofmaier. Es gebe aber auch Menschen, die schon mehrere Jahre in Deutschland seien und immer noch viel Unterstützung bei einfachen Aufgaben benötigten. „Diese unterschiedlichen Ausgangssituationen fordern sehr viel Flexibilität und Kreativität bei der Planung der Angebotsvielfalt der Projekte.“