Visual Story Veröffentlicht am 16. September 2020

Mitte März war klar, dass sich auch die Bundesrepublik wegen der Corona-Pandemie einschränken wird. Ab 17. März mussten Bildungs- und Kultureinrichtungen schließen, kurz darauf schlossen Handel, Betriebe und Gastronomie. Deutschland war im Lockdown und kam erst langsam wieder heraus. Hier finden Sie alltägliche, aber auch außergewöhnliche Bilder der Corona-Krise. Bild: Stefan Hilser, Holger Kleinstück, Hanspeter Walter, Jürgen Gundelsweiler, Mardiros Tavit

Die Bilder stammen aus den vergangenen sechs Monaten. Aufgenommen wurden sie in Überlingen, Uhldingen-Mühlhofen, Salem, Meersburg und an weiteren Orten. Verschiedene Fotografen hatten ihre Finger an den Auslösern ihrer Kameras. Zu sehen sind