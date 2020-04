von Mardiros Tavit

Nicole Thieke sucht großherzige Spender. Wieder einmal. Sie hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Kindern in der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa zu helfen. Für ihre jahrelange Arbeit wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Die Schule, die sie mit ihren vielen Mitstreitern von Oberuhldingen aus unterstützt, steht als korruptionsfreie Organisation im Meer der Bestechung beispielhaft da. Nun ist aber ein Teil der Ergebnisse des Einsatzes von Nicole Thieke in Gefahr. Durch das durch Corona bedingte Einstellen des öffentlichen Lebens fehlen der Schule 86 000 Euro für die kommenden Monate.

Der Verein Hallo Kongo Seit 1996 bestehen, zunächst auf privater Basis, Beziehungen zu Schulen in Kongo. 2005 wurde der Verein „Hallo Kongo„ gegründet. „Zukunft durch Bildung“ hat sich der Verein als Motto gegeben. Seit 2008 wird die konfessionsfreie Schule „Ecole Accademia“ mit ihrer Schulleiterin Lucienne Munono im besonderen Maße gefördert. Vereinsvorsitzende Nicole Thieke und Schulleiterin Munono kennen sich seit 40 Jahren. Aktuell betreut die Schule mit angeschlossenen Kindergarten 730 Schüler und 170 Kindergartenkinder. Die Schule wird gerade mit finanzieller Unterstützung des Entwicklungsministeriums ausgebaut. Zielvorstellung ist eine Kapazität von 1200 Schülern und Kindern.

www.hallo-kongo.de Spendenkonto HALLO KONGO e.V.; IBAN: DE 16 6905 1725 0002 1936 05; BIC: SOLADES1SAL bei der Sparkasse Salem-Heiligenberg

„Hatte die Lage nicht sofort so schlecht eingeschätzt“

„Ich hatte die Lage nicht sofort so schlecht eingeschätzt“, gibt Nicole Thieke im Nachgang der Ereignisse zu. Die Corona-Situation stelle sich im hoch entwickelten Deutschland anders dar als im unterentwickelten Zentralafrika. Am 10. März tauchte in der Demokratischen Republik Kongo der erste Corona-Fall auf. Es war ein Rückkehrer aus Frankreich. Bald darauf kam ein Kameruner, ebenfalls von einer Frankreichreise zurückgekehrt, mit Corona-Verdacht in ein Krankenhaus der kongolesischen Hauptstadt. Nach dem fünften Corona-Toten wurde die Grenze zu Angola geschlossen.

Nicole Thieke ist Vorsitzende des Vereins Hallo Kongo und Bundesverdienstkreuz-Trägerin. | Bild: Mardiros Tavit

Leid geprüft von der Ebola-Epidemie

Leid geprüft von der Ebola-Epidemie im Land, handelte Präsident Félix Tshisekedi rigide. Am 19. März wurde der Flugverkehr eingestellt. Der nationale Notstand wurde am 24. März verhängt, die Grenzen sind seitdem geschlossen, das öffentliche Leben kam zum Erliegen. Dieser Zustand ist eine existenzielle Herausforderung für die „Ecole Accademia“, die von Nicole Thieke und dem Verein „Hallo Kongo„ seit Jahren unterstützt wird.

„Wir können keinen Schulunterricht anbieten, deswegen verweigern Eltern uns das Schulgeld. Die Angestellten und Lehrer können nicht bezahlt werden“, benennt Thieke das aktuelle Problem der Schule. Ein Umstand, für den Thieke Verständnis zeigt. „Woher sollen die Eltern das Geld nehmen, wenn sie selber keine Einkünfte haben?“ . Oft verdienten die Mütter das Geld für die ganze Familie mit kleinen Straßenständen. Mit dem Erliegen des öffentlichen Lebens blieben ihnen die Kunden weg.

52 Lehrer und Angestellte können aktuell nicht bezahlt werden

Im August beginnt in Kongo das neue Schuljahr. Dann bezahlen viele Eltern der 900 Accademia-Schüler das Schulgeld für ein Jahr in Voraus. Dann könnte Schulleiterin Lucienne Munono wieder wirtschaften. Aber die Zeit bis dahin muss überbrückt werden. 52 Lehrer und Angestellte können aktuell nicht bezahlt werden. Hinter jedem stehen Familien, die selbst über die Runden kommen müssen. Für Thieke ist klar: „Sie brauchen das Geld, um überhaupt überleben zu können.“ Die Schule ist auf ihre Belegschaft angewiesen, nach der Corona-Epidemie soll die Schule mit dem gleichen Elan weitermachen.

Bei der Einweihung der sechs neuen Klassenzimmer (von links) Nicole Thieke (im Anschnitt) und Schulleiterin Lucienne Munono mit Schülerinnen, Elternvertretern, Architekten und Bauunternehmer. | Bild: Hallo Kongo/Nicole Thieke

Thieke und Schulleiterin Lucienne Munono hatten sich 1980 in Deutschland kennengelernt. Munono studierte damals zusammen mit ihrem Mann in Freiburg. Sie gingen zurück in ihre Heimat, um sich dort am Aufbau des bürgerkriegsgeschüttelten Landes zu beteiligen. Munono engagierte sich dabei für ein korruptionsfreies Leben und arbeitete in einer evangelischen Schule in Kinshasa. 1995 hielt sie einen Vortrag an der Realschule Salem. Spontan unterstützten die Realschüler sie mit Schüler-Patenschaften. Nach der Schließung der Realschule übernahmen die Schüler der Salemer Gemeinschaftsschule diese Patenschaften. Weitere Schulen und Patenschaften folgten.

Kampf gegen die Korruption im Land

2002 wechselte Lucienne Munono die Schule in Kinshasa. Als die Schule 2008 in Schwierigkeiten kam, übernahm Nicole Thieke mit ihrem Verein die Schule. „Ohne Lucienne Munono hätten wir das nicht gemacht“, sagte Theke. Denn beide haben sich dem Anti-Korruptions-Kampf verschrieben. Käufliche Versetzungen, Noten und Zeugnisse gibt es an der „Ecole Accademia“ nicht. Im Gegensatz zu anderen Schulen im Land, die eher als gewinnstrebende Wirtschaftsunternehmen, denn als soziale Organisationen geführt werden.

Das Bundesentwicklungsministerium fördert den Schulausbau der Schule „Ecole Accademia“ in der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa. | Bild: Hallo Kongo/Nicole Thieke

„Die Verlockung der Bestechung ist für die Menschen vor Ort groß“, erzählt Thieke, weswegen sie ihre Lehrer und ihre Angestellten mit ordentlichen Gehältern davor schützen. Nicht nur das: An der Schule werden auch Seminare und Workshops gegen Korruption abgehalten. Nun könnten sich die Lehrer, die Hausmeister und das Sicherheitspersonal neue Arbeit suchen. Schulleiterin Munono könne das Schulangebot nicht aufrecht erhalten.

Schülerinnen der Schule „Ecole Accademia“, die vom Verein Hallo Kongo mit Schülerpatenschaften gefördert wird. | Bild: Hallo Kongo/Nicole Thieke