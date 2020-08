Uhldingen-Mühlhofen vor 1 Stunde

Unbekannter zerkratzt in Unteruhldingen Fahrzeuge von drei Falschparkern

Ein unbekannter Täter hat am Sonntag im Zeitraum von 17.30 bis 17.45 Uhr in der Meersburger Straße auf Höhe des Gebäudes Nummer 16 in Unteruhldingen drei verkehrswidrig geparkte Fahrzeug mutmaßlich mit einem Schlüssel beschädigt.