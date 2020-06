Uhldingen-Mühlhofen vor 34 Minuten

Unbekannter beschädigt geparktes Auto – Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag zur Mittagszeit in der Aachstraße in Uhldingen-Mühlhofen auf einem Parkplatz vor Gebäude Nummer 5 einen Verkehrsunfall verursacht, berichtet die Polizei.