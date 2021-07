Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte in der Nacht zum Sonntag einen Unfall beim Tennisclub in Uhldingen-Mühlhofen. Nach Angaben der Polizei parkte der Fahrer sein Auto in der Alten Uhldinger Straße rückwärts aus und beschädigte dabei eine Gartenmauer.

Schaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt

Durch die wegfliegenden Steine wurde ein Auto beschädigt. Anschließend prallte der Fahrer beim Vorwärtsfahren gegen ein weiteres Auto, das in dessen Folge ebenfalls demoliert wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 4 000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Überlingen zu melden unter Telefon: 0 75 51/80 40.