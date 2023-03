Ein fröhliche Schlange an Kindern samt ihren Erzieherinnen und Erziehern schlängelt sich durch das Dorf. Es ist dieses Mal kein gewöhnlicher Spaziergang. Den Weg vom Kinderhaus Sonnenschein im Mühlhofener Wohngebiet in den Kanalweg kennen die Kinder schon länger. Aber bislang ging es immer darum, die Baustelle des neuen Gebäudes am Hallenbad zu besichtigen. Dieses Mal soll es keine Besichtigung, sondern die Kinder ziehen um – endlich!

Wasserschaden sorgt für weitere Verzögerung

Eigentlich wurde der Neubau so geplant, dass die knapp 100 Kinder in fünf Gruppen bereits zum neuen Kindergartenjahr im Herbst 2022 dort einziehen sollten. Aber aufgrund von Verzögerungen am Bau und schließlich auch noch eines kapitalen Wasserschadens zum Jahreswechsel verzögerte sich der Einzug Woche um Woche.

Die ersten drei Gruppen ziehen ein

Nun haben die Kinder aus den drei Gruppen der über Dreijährigen ihre neue Bleibe erobert. Zwar kann aktuell nur der obere Stock genutzt werden, aber auch dort gab es für die Kinder zum Auftakt jede Menge zu entdecken.

Umzug ins neue Kinderhaus! Video: Jäckle, Reiner

Fröhliche Karawane startet zum neuen Ziel

Kurz nach 9 Uhr machte sich die Karawane auf zum neuen Domizil. Im Gepäck hatte jedes Kind seine Hausschuhe und die Vesperbox.

Kinderhaus Sonnenschein Im neuen Kinderhaus Sonnenschein im Kanalweg in Mühlhofen sind die ersten drei Gruppen eingezogen. Spätestens Anfang Mai sollen zwei weitere Gruppen dazukommen. Dann hat die Einrichtung Platz für fünf Gruppen. Betreut und gebildet werden können dann 98 Kinder, 20 in Kleinkindgruppen und 78 über Dreijährige. Das sind dann zwei Gruppen mehr als am bisherigen Standort. Neu ist eine Gruppe unter Dreijähriger mit Ganztagsangebot täglich von 7 Uhr bis 15 Uhr, inklusive Mittagessen.

Ursprünglich sollte das Gebäude bereits zum Start des laufenden Kindergartenjahrs im September 2022 fertig sein. Der Zeitplan wurde jedoch aufgrund der Pandemie und damit verbundener Lieferschwierigkeiten im Handwerk zunichtegemacht. Auch der zunächst anvisierte Dezembertermin konnte nicht eingehalten werden. Im Januar musst der Einzug wegen eines Wasserschadens dann zum dritten Mal verschoben werden.

Noch führt der Weg durch den Garten ins Haus

Der Eingang ins neue Gebäude ist aktuell noch gewöhnungsbedürftig, denn alle müssen über den Garteneingang der Rampe im oberen Stock ins neue Haus gehen. Doch die Kinder freuen sich schon auf dem Weg und skandieren teilweise „Kinderhaus Sonnenschein“.

Der Bürgermeister nimmt die Kinder in Empfang

Als plötzlich Bürgermeister Dominik Männle dasteht, der die Kleinen am Kinderhaus Sonnenschein gebührend empfangen und sie beim Einzug begleiten will, sagt ein Kind mit leuchtenden Augen zu ihm: „Ich freue mich so, dass wir endlich hier sind.“

Die Kinder der gelben Gruppe des Kinderhauses Sonnenschein auf Entdeckungstour im neuen Spielzimmer. | Bild: Jäckle, Reiner

Kinderhaus-Leiter Dominik Mattes freut sich ebenfalls: „Wir sind erleichtert, dass wenigstens ein Teil der Kinder endlich einziehen kann.“ Zwar sei das Team froh gewesen, dass man in der Schule eine zwischenzeitliche Bleibe gefunden habe, „aber der Platz war schon sehr eng.“ Nun haben die über Dreijährigen das riesige neue Kinderhaus vorerst für sich. Bei der Entdeckungstour durch die neuen Räume machen viele große Augen. Vor allem der obere Stock mit seinen Zimmern hat es dem Nachwuchs angetan.

Spätestens Anfang Mai sollen auch die Kleinen einziehen

Sichtlich erleichtert über den Einzug, der insgesamt drei Mal verschoben werden musste, ist auch Bürgermeister Dominik Männle. „Das ist jetzt mal der erste Schritt“, sagt er. „Ende April oder spätestens Anfang Mai werden dann alle Kinder wieder hier zusammensein.“ Aktuell wird der neue Boden im Erdgeschoss verlegt, der aufgrund des Wasserschadens herausgerissen werden musste. Wenn diese Arbeiten fertig sind, können auch die unter Dreijährigen einziehen.

Am bisherigen Standort kommt eine inklusive Einrichtung

Pläne für das bisherige Gebäude gibt es übrigens auch schon. Dort wird das Kinderhaus Regenbogen entstehen. „Es soll eine inklusive Einrichtung für Kinder werden“, verrät Dominik Männle. „Wir freuen uns, dass wir hier mit der Sonnenbergschule Buggensegel zusammenarbeiten können und damit ein weiteres Kinderbetreuungsangebot in der Gemeinde haben werden.“ Dies sei auch notwendig, weil in der Zwischenzeit der Platz des neuen Kinderhauses Sonnenschein bereits wieder zu knapp ist.

Start zum kommenden Kindergartenjahr geplant

Das bisherige Gebäude soll „auf Vordermann“ gebracht werden, sagt der Bürgermeister und betont: „Vor allem im Außenbereich müssen ein paar Spielgeräte erneuert und im Innenraum die Toiletten gerichtet werden.“ Wenn alles nach Plan läuft, könnten dort bereits zum kommenden Kindergartenjahr die ersten Kinder einziehen.