Wie schon 2020 war auch das diesjährige Tourismusjahr stark von Corona geprägt, die Auswirkungen der Pandemie waren auch in der Seeferiengemeinde spürbar. Wesentlicher Grund war der sechsmonatige Lockdown bis Mitte Mai. Dennoch ist bei einem ersten Rückblick auf die Übernachtungszahlen in den Monaten Juli bis Ende Oktober ein starker Zuwachs im Vergleich zu 2019, dem Jahr „vor Corona“, zu verzeichnen. „So, dass zumindest für diesen Zeitraum eine positive Bilanz gezogen werden kann. Mein Dank gilt allen Leistungspartnern wie Unterkunftsbetrieben und Gastronomie“, sagte Nadia Intelisano, Leiterin der Tourist-Information Uhldingen-Mühlhofen, im Betriebsausschuss Tourismus.

Markus Wesch (AWG) schlug eine bessere Vermarktung der Früh- und Nebensaison vor. Wesch befürchtete, dass im kommenden Sommer wieder weniger Touristen kämen, nicht nur aufgrund einer hohen Kurtaxe. „Dieses Jahr hatten wir eine tolle Saison. Aber im nächsten Jahr fahren die Leute wieder woanders hin“, sagte er in Bezug auf einen wieder zu erwartenden florierenden internationalen Tourismus.

Markus Wesch, AWG | Bild: Archiv

Martin Möcking: Mehr für die Einheimischen machen

Auch Bürgermeister Dominik Männle wolle gern „gegensteuern, damit in Unteruhldingen ab November nicht nichts mehr ist“. Martin Möcking (JB) gab jedoch zu bedenken, alles hänge vom Wetter an. Man könne noch so viel unternehmen, „auch mit einer Saisonverlängerung kommen die Leute nicht“. Der Bodensee sei keine Destination für den Winter. „Wir dürfen uns da keiner Illusion hergeben“, sagte Möcking und schlug vielmehr vor, mehr für Einheimische zu machen. Das Gremium stimmte dem Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Tourist-Information (TI) sowie dessen Stellenplan und mittelfristiger Finanzplanung zu.

Martin Möcking, JB | Bild: Archiv

Gemeinde lässt sich Leistungen der Tourist-Information 764 000 Euro kosten

Die TI erhält für das nächste Wirtschaftsjahr von der Gemeindeverwaltung 764 000 Euro, um Aufgaben zu erfüllen, die sie von der Gemeinde übernommen hat. Diese sogenannte Tourismustransferleistung setzt sich zusammen aus Einnahmen der Kurtaxe und der Fremdenverkehrsabgabe (Bettengeld), also alles ausschließlich touristische Einnahmen. Die Tourist-Information wird selbst 85 500 Euro an Erträgen generieren, darunter durch den Verkauf von Waren und dem Ticketing. Insgesamt muss die TI 867 500 Euro aufbringen.

Der Eigenbetrieb Der Eigenbetrieb Tourist-Information (TI) war im Jahr 2008 aus der damaligen GmbH gelöst worden. Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere die Vermittlung und Betreuung der Feriengäste in der Gemeinde und die Organisation von Veranstaltungen wie Hafenfest und Pfahlbau-Marathon sowie das Innen- und Außenmarketing. Die TI gibt verschiedene Broschüren heraus, wie das Seeferienmagazin inklusive Gastgeberverzeichnis. Auch für die Internetseite www.seeferien.com ist die TI verantwortlich. Nadia Intelisano leitet derzeit die Tourist-Information Uhldingen-Mühlhofen, bis Julia König im nächsten Jahr aus der Elternzeit zurückkehrt.

Die für kommendes Jahr geplanten Personalkosten betragen fast 400 000 Euro, womit sie die mit Abstand größte Position im Plan darstellen. Die Tourismusbranche sei ein Dienstleister und damit personalintensiv, was sich auch in der Uhldinger Tourist-Information spiegele, sagte Kämmerin Gabriele Bentele. „Bestehende personelle Ressourcen werden optimal aufgaben- und gästeorientiert eingesetzt und sind dem Gästeaufkommen und dem Gästeverhalten entsprechend angepasst.“

Größte Position bei den Aufwendungen sind die Printprodukte mit Druckerzeugnissen, mit 79 000 Euro fast doppelt so viel wie in diesem Jahr. Das liegt aber daran, dass 2022 mit dem zweijährigen Seeferienmagazin das wichtigste Printprodukt wieder neu aufgelegt werden soll. Auch für die Bewerbung der Echt-Bodensee-Card sind Aufwendungen eingeplant.

Uhldinger Touristiker planen für 2022 mit Hafenfest und Pfahlbau-Marathon

Für das Marketing sind 43 500 Euro vorgesehen. TI-Leiterin Nadia Intelisano möchte nach eigenen Angaben mehr in das digitale Marketing einsteigen (siehe Interview). Geplant sind auch Messebeteiligungen und Kooperationen sowie ein Imagefilm. Im Veranstaltungsetat sind 94 000 Euro veranschlagt. Die größten Positionen sind hier das Hafenfest (29 000 Euro) und der Pfahlbau-Marathon (24 000 Euro), die im kommenden Jahr wieder im gewohnten Umfang stattfinden sollen.

Das Feuerwerk beim Hafenfest 2019. Damals fand es letztmals statt. 2022 wollen es die Touristiker wieder veranstalten. | Bild: Kleinstück, Holger

Beabsichtigt sind unter anderem die Einrichtung einer touristischen Webcam im Hafen und eine englischsprachige Ausrichtung der Internetseite. Kämmerin Gabriele Bentele erläuterte abschließend: „Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Einnahmen und Ausgaben wurden sorgfältig kalkuliert und die geplanten Projekte werden als strategisch sinnvoll für die positive Tourismusentwicklung der Gemeinde betrachtet.“

Drei Fragen an TI-Leiterin Nadia Intelisano Was sind eigentlich die Hauptaufgaben einer Tourist-Information? Die wichtigste Aufgabe ist es, den jeweiligen Ort, in unserem Falle Uhldingen-Mühlhofen, als attraktives Reiseziel am Bodensee zu vermarkten. Dies erfolgt mit Werbung im Print- und Onlinebereich sowie durch Messebeteiligungen. Außerdem arbeiten wir hier zusätzlich eng mit den Dachverbänden Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT) und der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH (IBT) zusammen. Des Weiteren sind wir Ansprechpartner für örtliche Leistungspartner wie Unterkunftsbetriebe und Ausflugsziele. Marketing gehört auch dazu? Ja, auch das ist eine Kernaufgabe einer Tourist-Information. Marketing ist maßgeblich für eine positive Tourismusentwicklung verantwortlich. Wir werden auch im nächsten Jahr den Schwerpunkt auf das digitale Marketing legen und verstärkt im Bereich social media mit Reisebloggern und Influencern zusammenarbeiten, um so auch bei der jüngeren Generation die Marke Seeferien bekannt zu machen. Bereits in diesem Jahr haben wir unseren Onlineauftritt unter www.seeferien.com neugestaltet und somit inhaltlich und bildlich neue Akzente gesetzt. Außerdem ist die Neuauflage unseres zweijährigen Seeferienmagazins mit Geschichten zur Seeferiengemeinde und Gastgeberverzeichnis geplant. Auch die Organisation von Veranstaltungen ist ja eine weitere Aufgabe. Was ist nächstes Jahr geplant? Veranstaltungen sind touristisch von großer Bedeutung, da sie zum positiven Image einer Gemeinde beitragen und wichtiger Bestandteil für einen Urlaub vor Ort sind. Bestehende Veranstaltungshöhepunkte wie das Hafenfest, der Pfahlbau-Marathon, der Kunst- und Genießermarkt oder auch unsere Genusswanderung und die Fisch- und Wein-Fahrt werden beibehalten. Auch die beliebten Seekonzerte der unplugged-Reihe mit regionalen Singer und Songwritern wird es in den Sommermonaten wieder geben. Natürlich vorausgesetzt, dass es die Corona-Lage zulässt.

Um die finanzielle Lage der Tourist-Information zu verbessern, schlug Martin Möcking (JB) vor, für kleine Veranstaltungen einen Obulus zu verlangen, um deren Wertigkeit zu erhöhen: „Es ist schade, wenn man alles umsonst macht.“ Die hohen Personalkosten empfand Markus Wesch (AWG) als „wahnsinnigen Brocken“. Mit dem Wirtschaftsplan wird sich nun noch der Gemeinderat beschäftigen, um ihn dann zu verabschieden.