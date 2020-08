Die Neugestaltung der Uferpromenade in Unteruhldingen kann weiter gehen. Der Gemeinderat hat den Auftrag zur Umsetzung des Bauabschnittes D (Spielplatz) an den günstigsten Bieter, die Firma Schöppler GmbH aus Meßkirch, zum Angebotspreis von rund 546 398,90 Euro netto beziehungsweise 650 214,69 Euro brutto vergeben. Die Arbeiten sollen von Anfang November bis Ende Februar 2021 vorgenommen werden. Geplant ist, im Zuge der Spielplatzumgestaltung zwischen Altem Bahnhof und Pfahlbaumuseum 112 neue Fahrradabstellplätze einzurichten; weitere Stellplätze sind später rund um den alten Bahnhof und südlich des Naturstrandes vorgesehen.

Uhldingen-Mühlhofen Dicker Batzen Landeszuschüsse für Unteruhldinger Ufergestaltung Das könnte Sie auch interessieren

Baubeginn ursprünglich nach den Weihnachtsferien 2019

Ursprünglich hätten die Arbeiten bereits nach den Weihnachtsferien 2019 beginnen sollen. Doch war der Gemeinderat im Dezember 2019 mit der Tischvorlage nicht einverstanden. So entsprach die zugrundeliegende Planung in mehreren Punkten nicht dem, was das Gremium dem Planer in Auftrag gegeben hatte. Zu den bemängelten Punkten gehörte auch, dass die Zahl der geplanten Fahrradständer für aktuelle und absehbare Anforderungen nicht als ausreichend betrachtet wurde. Das Vorhaben wurde verschoben, und dann vom Gemeinderat erst in der Sitzung am 26. Mai beschlossen, nachdem Planverbesserungen vorgenommen worden waren. Die Ausschreibung wurde am 18. Juni veröffentlicht, die Submission erfolgte am 13. Juli. Sechs Firmen hatten ein Angebot abgegeben, deren Summen zwischen 650 214,69 Euro und 800 064,97 Euro lagen. „Alle Angebote waren vollständig und sind von der Planstatt Senner geprüft und gewertet worden“, sagte Ortsbaumeister Fabian Stephan. „Nebenangebote lagen keine vor.“

Viel dieser Fahrradstellplätze sollen der Umgestaltung des Spielplatzes (hinten links) zum Opfer fallen. An anderen Stellen sollen aber wieder neue entstehen. | Bild: Kleinstück, Holger

Spielplatz verdrängt zum Teil die Fahrradstellplätze

Diskussionsbedarf entwickelte sich nur in Bezug auf die künftigen Fahrradabstellplätze. Geplant ist, den derzeitigen, 140 Felgenklemmer enthaltenen großen Abstellplatz zwischen Altem Bahnhof und Pfahlbaumuseum seeseitig um rund zwei Drittel zu reduzieren, um Platz für den Spielplatz zu schaffen. Hier sollen 56 Bügel für je zwei Fahrräder mit einem Abstand von je einem Meter entstehen – weniger und enger als bisher. An der Seite des Eiscafés bleiben zunächst die bestehenden 64 Felgenklemmer. Um die fehlenden Fahrradständer wenigstens teilweise auszugleichen, werden zehn Bügel zwischen Weg und WC-Gebäude auf der bestehenden geteerten Fläche realisiert.

Uhldingen-Mühlhofen Weiter geht‘s bei der Uferneugestaltung: Bald sind Naturstrand und Spielplatz dran Das könnte Sie auch interessieren

In einem weiteren Bauabschnitt sind 88 Stellplätze südlich des Alten Bahnhofs, entlang der Ostmole 48 Plätze angedacht. „In diesem Planungsbereich sind die Standorte der Fahrradstellplätze in Anzahl und Lage noch nicht endgültig“, teilte Stephan dem SÜDKURIER mit. Des Weiteren seien weitere rund 50 Fahrradabstellflächen als mobile Variante für sogenannte Spitzentage geplant.

Deutliche Zustimmung von der Mehrheit der Gemeinderäte

„Die Nachbesserungen sind ordentlich geschehen, wirklich ordentlich und gut gelöst“, lobte Gabriele Busam (FW). „Es ist das Beste aus der jetzigen Situation gemacht“, ergänzte Christine Allgaier (BuF), während Wolfram Klaar (SPD) davon sprach, dass sich die Mühe gelohnt habe, „die wir uns immer wieder gemacht haben“. Helmut Halbhuber (FW) machte darauf aufmerksam, dass sich nicht die ganze Planung um Fahrräder drehen dürfe. „Dann wäre bald alles zugepflastert, wenn wir jedem die Wünsche erfüllen wollten“, sagte er mit Anspielung auf Fußgänger oder Autofahrer. „Es gibt keine perfekte Lösung“, befand Lena Metzler (BuF).

Kritik von Thieke: Nicht die tatsächliche Zahl der Räder gezählt

Kritik übte Jean-Christoph Thieke (CDU), der sich der Stimme erhielt. Er hatte sich mit dem Vorhaben in den zurückliegenden Wochen intensiv beschäftigt. Obwohl viele Verbesserungen eingetreten seien, sei die Planung „sehr unglücklich und nicht nachhaltig genug“, sagte er. Die geplante Anordnung der Fahrradständer halte er für nicht praktikabel. „Der Planer hat nur die Zahl der früheren Vorderradklemmer zugrunde gelegt, zu keinem Zeitpunkt aber die tatsächliche Zahl der Fahrräder gezählt.“ Man brauche natürlich einen attraktiven Spielplatz, so Thieke. „Hierfür aber 60 Prozent der seeseitigen Fahrradständer zu opfern, halte ich für falsch.“ Auch wenn südlich des Alten Bahnhofs weitere Ständer entstünden für dort heute wild abgestellte Räder, würden sie am bestehenden Standort gebraucht.

Uhldingen-Mühlhofen „Ein wahres Schmuckstück“: Gemeinde weiht ihre neue Uferpromenade offiziell ein Das könnte Sie auch interessieren

Gegenüber dem SÜDKURIER teilte er mit, seine an 14 Tagen vorgenommenen Zählungen vom Juni und Juli zeigten, dass regelmäßig und nicht nur an Spitzentagen zwischen 150 und 220 Fahrräder zwischen Altem Bahnhof und Museum abgestellt sind. Insgesamt habe er regelmäßig sogar zwischen 350 und 400 abgestellte Fahrräder im öffentlichen Bereich zwischen Ostmole und Museum gezählt. „Die zusätzlich geplanten Fahrradständer vor dem WC-Gebäude, hinter der Eisdiele und gegebenenfalls auf dem Museumsgelände sind angesichts der Neugestaltung keine nachhaltigen Lösungen“, sagte Thieke. Außerdem habe ein Austausch zwischen vier Gemeinderäten und dem ADFC stattgefunden. Thieke: „Hierbei wurde deutlich, dass Anzahl, Lage und gewählter Typ der Fahrradständer nicht passend sind.“