Uhldingen-Mühlhofen vor 1 Stunde

Tresor mit brachialer Gewalt aufgebrochen – doch der Geldschrank war leer

Die Einbrecher, die am vergangenen Wochenende in eine Betriebsgebäude in Mühlhofen einbrachen, richteten wesentlich mehr Schaden an, als sie Beute machten.