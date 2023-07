„Ich bin ganz entspannt, was die Zahlen angeht.“ Dorothee Rau, Leiterin der Gemeindebücherei, freute sich, im Gemeinderat überwiegend positive Meldungen verkünden zu können. So hat die 1994 gegründete Bücherei im Vorjahr 189 neue Leser gewonnen. „Das hatten wir noch nie“, sagte Rau. Für dieses Jahr verspricht sie „weiterhin ein tolles, ansprechendes Medienangebot für alle“.

Im Vorjahr wurden laut Rau 823 aktive Leser und 154 Onlinenutzer registriert. 2021 waren es 647 beziehungsweise 150 Onliner, im Jahr zuvor waren es 793 Leser und 147 Onliner. Zusammen haben sie im Vorjahr 48.361 Medien entliehen, gegenüber 36.500 im Jahr zuvor. Damit einher ging eine weitere Steigerung der Onleihe: Im zurückliegenden Jahr wurden 6618 Medien über das Internet ausgeliehen, gegenüber 6500 im Jahr 2021. Auch der Bestand der Bücherei ist größer geworden: 14.518 Medien statt 13.400 im Jahr 2021. „Das ist jetzt wieder ein Normalwert“, so Rau. 1481 neue Medien hat die Gemeindebücherei verbucht. Hier könnte sich die Leiterin aber noch einen besseren Wert vorstellen. „Auch die Bücher werden teurer“, sagte sie, „aber der Etat bleibt gleich.“

Lesebär für Kinder

Neu eingezogen in die Bücherei ist „Sami“, ein kleiner Eisbärenroboter. Mithilfe des Lesebärs können Kinder eigenständig in die Welt der Bücher eintauchen und sich zahlreiche Geschichten unendlich oft erzählen lassen. Letztlich erhofft sich die Bücherei dadurch eine Leseförderung beim Nachwuchs. Und in Zusammenarbeit mit den Kindergärten der Gemeinde werden laut Rau Vorschüler „bibfit“ – also fit für die Bibliothek gemacht, wofür sie eine Urkunde erhalten. „Das verläuft sehr erfolgreich“, sagte Rau. „Die Kinder sind sehr stolz und bringen später ihre Eltern mit in die Bücherei, um sie ihnen zu zeigen.“

Rau wies auf den Bibliotheksentwicklungsplan Baden-Württemberg hin, der die Grundlagen für die Weiterentwicklung der Bibliotheken in den Bereichen Digitalisierung, Zugänglichkeit, Bildung, kulturelles Erbe, Nachhaltigkeit und Kooperation lege. Seit mehreren Jahren verfolge der Landesverband Baden-Württemberg im Deutschen Bibliotheksverband (dbv) intensiv das Ziel, Bibliotheken im Land fit für die Zukunft zu machen. „Bibliotheken – Best Places für die Zukunft lautet das Leitmotiv“, sagte Rau. Diesbezüglich möchte man dieses Jahr digitale Angebote und die Bücherei als sogenannten attraktiven dritten Ort ausbauen. So habe die Landesregierung im neuen Koalitionsvertrag die Bibliotheksentwicklung in Baden-Württemberg in den Blick genommen, derzufolge die Potenziale öffentlicher Bibliotheken als „dritte Orte“ erschlossen und Anreize zur Zusammenarbeit geschaffen werden sollen.

Des Weiteren soll laut Rau die Kooperation mit Kindergärten und Schule ausgebaut, Medienkompetenz durch geeignete Veranstaltungen und Medienanschaffungen vermittelt werden, teilte Rau dem SÜDKURIER mit. Darüber hinaus sind mehrere Sommeraktionen für Groß und Klein geplant: Neben dem schon bewährten Sommerleseclub „Heiß aufs Lesen“ für Schüler mit vielen neuen Büchern ist die Aktion „Wir schenken dir eine Geschichte“ geplant: Jede Woche soll es eine neue digitale „Onilogeschichte“ für die Kleinsten geben – ein Lernportal mit zeitgemäßen, digitalen Lerninhalten, insbesondere zur Sprach- und Leseförderung von Kindern. Und für die erwachsenen Leserinnen und Leser ist eine „Bookfacechallenge“ beabsichtigt, eine kreative und unterhaltsame Art des Fotografierens, bei der Menschen Buchcover oder -seiten so positionieren, dass sie mit ihrer Umgebung verschmelzen oder lustige Effekte erzeugen. „Alles, was man braucht, ist eine Digitalkamera oder ein Smartphone, ein Buch mit geeignetem Cover und ein wenig Geschick beim Fotografieren“, erläuterte Rau. Nicht zuletzt wird im Herbst das 20-jährige Bestehen des Fördervereins „Bürger für Bücher“ gefeiert.

„Wir sind auf dem richtigen Weg“, freute sich Bürgermeister Dominik Männle. „Die Bücherei wird super genutzt.“ Auch Gemeinderätin Ute Stephan (BuF) lobte Dorothee Rau. „Phänomenal, was Sie sich alles einfallen lassen, um die Bücherei zum Erlebnispark werden zu lassen.“ Schließlich sei es in Zeiten der Digitalisierung nicht einfach, das Interesse an Büchern zu wecken. „Ich bin hin und weg.“