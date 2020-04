Zwischenzeitlich identifiziert werden konnte die bislang unbekannte Tote, die am Donnerstagmittag auf dem Waldweg zwischen Unteruhldingen und Meersburg gefunden worden war. So geht es aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg hervor.

Wer ist die Verstorbene?

Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 62-Jährige aus Meersburg. Den entscheidenden Hinweis zur Identität der Frau habe eine Vermisstenanzeige aus ihrem persönlichen Umfeld gegeben. Daraufhin sei es der Polizei gelungen, die Identität der Frau zu klären.

Die genauen Todesumstände sind nach wie vor nicht eindeutig ermittelt. Staatsanwaltschaft und Polizei erhoffen sich weitergehende Erkenntnisse von einer Obduktion, die voraussichtlich noch im Laufe dieser Woche vorgenommen werden soll. Hinweise auf eine mögliche Fremdeinwirkung haben sich laut der Polizei weiterhin nicht ergeben.

Was war am Donnerstagnachmittag passiert?

Spaziergänger hatten die Frau am Donnerstagmittag, gegen 13.30 Uhr, leblos am Wegesrand zwischen Uhldingen-Mühlhofen und Meersburg liegen sehen. Wiederbelebungsmaßnahmen der eingetroffenen Beamten blieben erfolglos. Um die Todesursache der Frau zu klären, war die Polizei mit einem Großaufgebot an Beamten vor Ort. Auch ein Hubschrauber kam dabei zum Einsatz, hieß es in einer ersten Mitteilung.

Spekulationen im Netz

Das Großaufgebot führte zu wilden Spekulationen im Internet. Es wurde unter anderem von einem Tötungsdelikt und einem frei herumlaufenden Mörder berichtet. Die Polizei erklärt, dass Nutzer außerdem dazu aufgerufen hätten, den Wald nicht mehr alleine zu betreten, was zu einer Verunsicherung in der Bevölkerung geführt habe.

Die Polizei stellt klar: „Fakt war, dass es – übrigens bis heute – keinerlei Hinweise auf eine Fremdeinwirkung am Tod der Frau gab und somit aus unserer Sicht auch kein objektiver Grund bestand, von einer Gefahr für die Bevölkerung auszugehen.“ Die Polizei weist darauf hin, dass sie die Bevölkerung über alle ihr zur Verfügung stehenden Kanäle informieren wird, sollte es zu einer Gefahrenlage kommen.