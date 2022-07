„100 Jahre närrischer Frohsinn in Gemeinschaft – versus närrischer Unsinn/Irrsinn in der Welt.“ Mit diesem Motto gegen Diktatur, Krieg, Terror und Gewalt in der Welt überzeugten die Mitglieder des Elferrates die Mitglieder der fünfköpfigen Jury der diesjährigen Schrottregatta: Sie wurden unter sechs Booten auf Platz eins gehievt. Bei der unmittelbar vor Start einberufenen Jugendwertung war es das Boot der Mühlhofer Brunnenbader, das mit einer Hommage an den neuen Dorfplatz zu überzeugen wusste.

Eindeutig bewährt hat sich die neue Uferanlage beim 40. Hafenfest, das in den beiden zurückliegenden Jahren aufgrund der Corona-Pandemie nicht ausgetragen werden konnte: Je später der Abend, desto mehr Gäste nutzten die vielen neuen Sitzgelegenheiten, die die umgestaltete Uferanlage jetzt bietet. Insbesondere während des Seefeuerwerks, das am Samstagabend wieder mit einem Schauspiel verschiedenster Farben und einer ausgefallenen Choreografie begeisterte, war kaum noch ein Platz zu ergattern. Stammgäste bei diesem Fest mussten sich indes erst mit der neuen Anordnung der Stände anfreunden, vieles war eben noch ungewohnt, da vertraute Plätze nicht mehr vorhanden waren, und das, obwohl bereits vor drei Jahren so gefeiert wurde.

Alle Teilnehmer der Schrottregatta beim Unteruhldinger Hafenfest versammelten sich mit Bürgermeister Dominik Männle (rechts) nach der Siegerehrung zum Gruppenfoto auf und vor der Bühne. | Bild: Kleinstück, Holger

Die veranstaltende Tourist-Information hatte sich mit mehreren Vereinen ins Zeug gelegt, um die Besucher zufriedenzustellen. An drei Bühnen gab es ein buntes Musikprogramm. Für Bürgermeister Dominik Männle war es das erste Hafenfest, und der Fassanstich gelang ihm ohne Probleme. „Vorne ein bisschen weg gehen, Schadensansprüche werden zurückgewiesen, ich hab nicht geübt“, sagte er zuvor augenzwinkernd. Sein Dank galt allen beteiligten Vereinen für die Mitgestaltung des Festes. Männle: „Es ist heutzutage nicht mehr normal, dass so viel Freiwillige mitmachen.“

Das samstägliche Feuerwehr ist stets ein Höhepunkt des Festes. | Bild: Kleinstück, Holger

Höhepunkt des Festes war neben dem Feuerwerk wieder einmal die Schrottregatta, bei der Freizeitkapitäne mit ihren selbst konstruierten Booten auf die 400 Meter lange Regattastrecke rund um den Unteruhldinger Sportboothafen gingen. Dieses Jahr waren es allerdings nur rund 300 Meter, da der Startschuss der Freiwilligen Feuerwehr erst erfolgte, als sich die Boote bereits hinter dem Infopavillon zum „Weltkulturerbe Pfahlbauten“ auf der Ostmole befanden. Die Jury war nach langer Diskussion am meisten vom Boot des Elferrates angetan. Am meisten jubelten die Zuschauer, wenn ein oder mehrere der Regattateilnehmer sich in die Fluten stürzte – längst Tradition.

Bei der unmittelbar vor Start einberufenen Jugendwertung ist es das Boot der Mühlhofer Brunnenbader, das mit einer Hommage an den neuen Dorfplatz zu überzeugen weiß. | Bild: Kleinstück, Holger