von Holger Keinstück

Schnelles Internet auf Basis gigabitfähiger Glasfasertechnologie rückt näher: Nachdem die ersten zwei Bauabschnitte verwirklicht worden sind, ist an der Lichtenbergschule in Oberuhldingen der Spatenstich zum dritten Bauabschnitt für die Breitbandversorgung des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) Meersburg erfolgt. In Meersburg, Stetten, Uhldingen-Mühlhofen und Hagnau wird in den kommenden 1,5 Jahren der Ausbau von rund 130 sogenannten weißen Flecken umgesetzt. Ausführende sind das Stadtwerk am See gemeinsam mit dem GVV und dem Netzbetreiber Tele Data. Für die Erschließung werden rund 21 Kilometer Leerrohre verlegt, die Gesamt-Trassenlänge inklusive Bestandsinfrastruktur beträgt rund 18 Kilometer. Die Fertigstellung wird für November 2023 erwartet.

Der erste Bauabschnitt war zwischen 2016 und 2018. Dafür waren rund 1,8 Millionen Euro erforderlich, vom Land Baden-Württemberg gab es Zuschüsse von 1,1 Millionen Euro. Teurer war der zweite Bauabschnitt von 2018 bis 2020: Investitionen von 4,1 Millionen Euro stehen Zuschüsse von 1,9 Millionen Euro gegenüber. Für den jetzigen Bauabschnitt sind für die weißen Flecken 3,76 Millionen Euro veranschlagt. Die Zuschüsse von Bund und Land betragen knapp 2,5 Millionen Euro. Auf Gewerbegebiete in Uhldingen-Mühlhofen entfallen 770 000 Euro, für die Lichtenbergschule und das Meersburger Droste-Hülshoff-Gymnasium sind 320 000 Euro eingeplant.

Das ist geplant

„Ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg“, sagte Meersburgs Bürgermeister Robert Scherer. „Das funktioniert aber nur mit einem guten Team innerhalb des GVV und wenn man gute Kooperations- und Geschäftspartner hat.“ Armin Walter, Geschäftsführer Tele Data, sagte, mit der im dritten Bauabschnitt ausschließlich verwendeten, zukunftsfähigen Glasfaser sei man für alle weiteren Dinge gerüstet. Für kommendes Jahr ist bereits die Ausschreibung des vierten Bauabschnitts geplant: Dann geht es um den Ausbau der „Grauen Flecken“, also Gebiete mit einer Internetversorgung von weniger als 100 Megabit pro Sekunde.