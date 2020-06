Die Räume eines ehemaligen Restaurants in der Hauptstraße in Mühlhofen können umgebaut werden. Der Technische Ausschuss stimmte einem Bauantrag zur Nutzungsänderung des Erdgeschosses einer ehemaligen Pizzeria zum Wohnraum sowie Wohnungen im Obergeschoss und im Dachgeschoss zu. Voraussetzung aber ist, dass die Baurechtsbehörde die Rechtmäßigkeit des Bauvorhabens in Bezug auf den Bestand insbesondere der Grenzbebauung bestätigt.

Pläne weichen vom tatsächlichen Bestand ab

Nach Darstellung des neuen Ortsbaumeisters Fabian Stephan beurteilt sich das Bauvorhaben nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches, demzufolge ein Vorhaben zulässig ist, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Außenwände des Hauses sollen nicht verändert werden, der Kubus gleich bleiben. „Jedoch weichen die eingereichten Pläne vom tatsächlichen Bestand ab“, sagte Stephan. Der aktuelle Auszug aus dem Liegenschaftskataster zeige, dass die Darstellung nicht der derzeit tatsächlichen Bebauung entspreche. Die erforderlichen Stellplätze werden laut dem Bauamtsleiter auf einem separaten Grundstück ausgewiesen, eine entsprechende Baulast werde übernommen und Fahrradstellplätze befänden sich im Hof, so Stephan.

Erwin Marquart froh über neue Wohnungen

Gemeinderat Wolfram Klaar (SPD) fragte an, ob sichergestellt sei, dass keine Ferienwohnungen entstünden. Bürgermeister Edgar Lamm, zu der Zeit noch im Amt, antwortete, man könne nur nach dem Bauantrag gehen; daraus sei solches nicht erkennbar. Für Erwin Marquart (CDU) bestand kein Grund, das Vorhaben abzulehnen. „Wir sind doch immer dafür, dass bei uns mehr Wohnungen entstehen“, sagte er. Und Manfred Seeger (JB) sprach seine Hoffnung aus, dass im Zuge des Umbaus das Haus wieder ansehnlicher werden möge. Bis auf Gabriele Busam (FW) genehmigte der Technische Ausschuss das Vorhaben. Sie hatte bemängelt, dass sich dann mehrere Wohnungen und zwei Studios direkt an der Straße befinden.