Fröhlich hüpften und sprangen Rebmännle, Laubengiggeler und Streibehexen durch die Reihen der Zuschauer, um gemeinsam das Publikum von der Bühne aus zur Narrenschau in Oberuhldingen zu begrüßen. Nach der Begrüßung durch Präsident Andreas Großhardt führten die Moderatorinnen des bunten Abends, „Sonja und Bumy“ alias Sonja Stengele und Susanne Kraft, durch das Programm führten. Doch die Närrinnen sagten die Nummern nicht einfach nur an, sondern leiteten die Punkte selber mit passenden kleinen Sketchen ein. Stets wurde auch das Publikum mit einbezogen, so wurden bei Umzügen vergessene Utensilien wieder zurückgegeben oder wegen der Probleme der Post auch Briefe verteilt.

Alefänzig begrüßte Bumy auch den ehemaligen Bürgermeister der Gemeinde: „Ach, Herr Lamm, dürfen Sie auch noch zur Narrenschau kommen“, fragte sie spitz und ergänzte frech: „Und dann auch noch so weit vorn sitzen?“ Zum Austragen des Gemeindeblättles in Seefelden wollte Bumy den Bürgermeister verpflichten und sprach hier aus alter Gewohnheit Edgar Lamm statt des amtierenden Dominik Männle an. Ihren Versprecher kaschierte sie wortgewandt und lapidar: „Ach, dann hat der in der Rente auch noch was zu tun.“ Das Publikum im vollbesetzten Saal hatte viel Spaß damit und spendierte Sonderapplaus.

Kein Tanz ohne Zugabe

Die Zuschauer, darunter auch die Zünfte der Ortsteile, waren bunt gekleidet, gut gelaunt und lechzten nach drei Jahren ohne Narrenschau nach Unterhaltung. Keine Gruppe mit Tanzeinlage ließen sie ohne Zugabe von der Bühne. Die Tänze machten gut die Hälfte der neun Programmpunkte aus. Die Jugend der Narrengesellschaft verzauberte zusammen mit der Jugend des Narrenvereins Puper Uhldingen mit „Pitch-Potter“, einem Tanz zum Zauberlehrling.

Die Rebmännle-Mädels nutzten herrliche Lichteffekte für ihre magischen Unterwasser-Rebwesen, während die Rebmännle-Männer in „The new Generation & an old Man“ ihren Tanz mit zahlreichen akrobatischen Einlagen aufpeppten. Zudem erinnerten sie im Rückblick an andere Auftritte der vergangenen Jahrzehnte. Gruselig wurde es zum „Monster-Club“ der Streibehexen und nostalgisch bei der Zeitreise der Elfer. Mithilfe der Zeitmaschine reisten sie zurück ins Gründungsjahr der Narrengesellschaft und tanzten nicht nur die Tänze der Jahrzehnte, sondern erklärten dabei auch die Geschichte des Vereins.

Geschichten aus dem Alltag hatten dagegen „Lotte und Sophie“ alias Luisa Claeßens und Kathrin Hukle im Gepäck. Gekleidet in Kittelschurz und mit Lockenwicklern im Haar, lamentierten sie über Gewichtsprobleme und Probleme mit gewichtigen Männern. „Sie können Kontinente entdecken, aber im Kühlschrank die Butter nicht finden“ und sangen mit Gitarre „Uns tut der Schnaps nicht gut“.

Dass es vorwärts nicht gut, sondern rückwärts besser ist, entdeckten Claudia Weichert und Ruben Walliser im Sketch Blätterwald. Ohne Worte, nur mit Plakaten unterhielten sie sich über die Zeit ohne Narrenschau. Vorwärts geblättert schien die Zeit auf der Couch vor dem Fernseher nur vermeintlich schön, rückwärts geblättert ergab sich die Wahrheit, dass die Narrenschau doch gefehlt habe. Ähnliches stellen Sarah Sulger, Helga und Mirjam Boonekamp alias „Fleadrwisch“ fest. „Fast genau am Broadway vorbei“, sangen sie sich im goldenen Outfit durch verschiedene Hits. „Hakuna Matata, den Spruch hör ich gern. Wir machen jetzt Fasnet, dann sind die Sorgen fern“, interpretierten sie ebenso wie Aktuelles zu den Verspätungen der Bahn zur Melodie von „Starlight Express“ oder „Aquarius“ zum kaputten Berliner Großaquarium.

Premiere für Gürtlers Allerlei

Zum ersten Mal auf der Bühne standen hingegen Piera und Tim Gürtler mit „Gürtlers Allerlei: Gebabbel und Geschwätz“. Die Schwäbin und der Hesse hatten nicht nur Dialektprobleme – „Ich habe jahrelang einen Simultanübersetzer für die Narrenschau gebraucht“ -, sondern haderten auch mit dem klebrigen Schutzboden in der Lichtenberghalle oder mokierten sich über den Wasserschaden im neuen Kindergarten: „Da wurde der Boden sozusagen schwimmend verlegt.“

Für die Probleme mit der Post hingegen hatten sie eine Lösung und ernannten kurzerhand den Ehrenpräsidenten des Mühlhofer Narrenvereins und langjährigen Postbeamten im Ruhestand Sigi Burgermeister zum „Poschtler auf Lebenszeit“. Zum Finale sangen alle Mitwirkenden und Zuschauer das Narrenlied „Uhldinger Fasnet“, bevor der inoffizielle Teil des Abends losging.